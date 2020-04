Renversé par un tracteur, un agriculteur perd la vie

Jeudi 23 avril vers 18 heures, un ouvrier agricole manœuvrait un tracteur pour nourrir le bétail à Chapelle-sur-Moudon (VD). Pour des raisons encore inconnues, l'homme a renversé un agriculteur qui travaillait au même endroit, indique ce vendredi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Les personnes qui se trouvaient sur place lui sont immédiatement venues en aide et ont appelé les secours. Malheureusement, le médecin, rapidement arrivé sur les lieux, n'a pu que constater le décès de l'agriculteur, un ressortissant suisse âgé de 78 ans qui habitait sur le domaine.

Le conducteur du tracteur, un ressortissant roumain de 48 ans, a été emmené au CHUV en état de choc. Une enquête pénale a été ouverte pour déterminer le déroulement et les causes exactes de l'accident qui a nécessité l’engagement de quatre patrouilles de gendarmerie, de deux ambulances STAR et d’un hélicoptère de la REGA.