Il a tué son fils unique de 13 ans en l’asphyxiant avec un sac

La dépouille d’un Belge de 43 ans, cadre dans une multinationale active dans la biopharma, inanimé dans le salon de sa maison d’Apples (commune des hauts de Morges). A l’étage, dans le lit conjugal, celui de son épouse de 50 ans et celui de leur fils unique de 13 ans. Trois jours après la découverte des cadavres, en juin dernier, «24heures.ch» révélait que les trois corps n’avaient fait l’objet d’aucune lésion. Ni par balles, ni à l’arme blanche. La mort par strangulation avait également été écartée. Le premier procureur de La Côte, Jean-Marie Ruede, nous indiquait en outre que le quadragénaire avait laissé une lettre d’adieu dans laquelle il disait en substance que «la vie n’était plus possible pour lui», et que l’homme ne se plaisait pas dans son nouvel emploi. La thèse du meurtre de l’enfant validé par sa mère n’était alors pas privilégiée. Les compléments d’autopsie reçus cette semaine démontrent qu’elle n’en n’est en tout cas pas l’auteure. Et que le garçon est décédé par asphyxie, au moyen d’un sac poubelle retrouvé dans la chambre.

«Nous avons uniquement retrouvé des traces papillaires du père à l’extérieur du sac», explique le procureur Ruede. Et de dévoiler que des substances médicamenteuses «liées à un traitement psychique» ont été décelées dans le sang de chacun des membres de la famille décimée, dont «une concentration supérieure aux valeurs thérapeutiques» pour l’épouse. Mais que c’est bien l’étouffement qui est à l’origine du décès de l’enfant.

Mystère sur la mort de la mère

Tout comme pour celui de la quinquagénaire. Sans qu’il soit pour autant établi que ce soit son mari qui ait agi. «C’est la grande inconnue», poursuit le magistrat. «Il n’y a en tout cas pas eu de compression, contrairement au fils, où l’on voit que l’on a serré pour l’asphyxier.»

Le père infanticide a quant a lui été retrouvé au salon, sac poubelle sur la tête, mais «que partiellement scotché». «Il a probablement été surpris par la vitesse à laquelle les médicaments ont fait effet», analyse le premier procureur.

La mère atteinte d'un cancer

Le représentant du Parquet précise que le quadragénaire - en arrêt maladie - devait consulter un spécialiste de la médecine du travail «pour déterminer s’il était apte à reprendre son activité». Et que dans sa lettre d’adieu, le Belge signifiait non seulement que «l’idée de devoir reprendre son travail lui était insupportable». Mais également que son épouse «souffrait aussi» (bien que son cancer du sein diagnostiqué une année plus tôt était en rémission), et «qu’il avait décidé de l’aider à faire le pas».

L’enquête n’a cependant pas permis d’établir si le plan funeste a été décidé «d’un commun accord» avec la quinquagénaire. Seule certitude: sa mort est survenue en premier, dans la journée du jeudi 13 juin. «Il y avait une altération cadavérique, contrairement aux deux autres corps», glisse Jean-Marie Ruede. «Pour le père, on sait de par les contrôles opérés sur ses appareils électroniques que son dernier signe de vie a été donné aux alentours de 21h.»