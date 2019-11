Faute ou fatalité? Deux lectures pour un drame

«Quand on s’assoit littéralement sur les règles de la sécurité au travail, ce qui doit arriver arrive», s’est fâchée mercredi la procureure Hélène Rappaz. «Dans cette affaire, on a oublié la notion d’accidentalité», lui a rétorqué Christian Delaloye, défenseur du patron d’une entreprise de construction, au cœur d’un drame en 2016 à Villars-le-Grand.

Maniant une grue sans permis, un chef de chantier avait vu le chargement de son engin chuter sur un maçon, provoquant son décès. Cette semaine, il répond d’homicide par négligence devant le Tribunal correctionnel d’Yverdon, aux côtés de son employeur. Le Ministère public a requis des peines de 18 mois de prison ferme contre le premier et 2 ans contre le second, «qui a agi par omission, en restant passif à l’égard de la protection de son personnel».

Un troisième homme est prévenu: grutier, il avait menti sitôt après l’accident, s’autoaccusant d’avoir piloté la grue, pensant limiter les responsabilités. Avant de se raviser trois jours plus tard. Le Parquet l’estime redevable de 270 jours-amende sans sursis.

Pour le Ministère public, ce mensonge allonge la liste des torts reprochés aux prévenus. Il aurait été orchestré à distance dans les minutes suivant le drame par l’entrepreneur afin de se couvrir, lui qui avait fait l’objet de maints avertissements de la Suva en matière de sécurité sur ses chantiers. «Il se fiche des lois, tout ce qui l’intéresse, c’est l’argent, estime la représentante du Parquet. Il a payé ceci, il a payé cela. Mais qu’a-t-il fait pour la sécurité de ses employés?»

Rappelant être en présence d’hommes ordinaires et non de délinquants, Me Delaloye crie à l’extrapolation et invoque la présomption d’innocence: «On se fonde sur les coups de fil passés après l’accident. Des échanges qui durent à peine une minute, parfois quelques secondes. Ces employés auraient ourdi un plan, dans l’état d’abattement qui venait de tomber sur ce chantier comme les palettes sur la victime? Ce n’est ni concevable ni crédible!» Et de réclamer l’acquittement. Les autres prévenus admettent leurs torts mais espèrent le sursis.

Les larmes des trois Portugais dans la force de l’âge se sont unies mercredi à celles de l’avocate de la partie civile. Représentant les parents et le frère du défunt, Stéfanie Brun Poggi s’est étranglée: «Jusqu’ici, c’est une mort inutile. Mes clients espèrent de la justice qu’elle tire un enseignement de ce décès pour, peut-être, en éviter d’autres.»