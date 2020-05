«Il faudra plus de deux ans pour se débarrasser du chlorothalonil»

Bourg-en-Lavaux a informé sa population la semaine passée de la présence de métabolites de chlorothalonil dans son eau potable. Elle indique que sa consommation est sans danger immédiat avec 0,569 microgramme/litre. En juin 2019, avec un taux «six fois supérieur» au 0,1 µg/l admis, l'eau de Domdidier (FR) était déclarée impropre à la consommation. Trois questions à Claude Ramseier, chimiste cantonal fribourgeois.

Comment expliquer cette différence d'appréciation entre Vaud et Fribourg?

La directive fédérale propose trois solutions: mettre hors course la source polluée et approvisionner le réseau via une autre source (sans délai); diluer l'eau polluée avec d'autres ressources pour faire baisser le taux (délai d'un mois); trouver une solution qui règle le problème définitivement (délai de deux ans). À Domdidier, il était possible de couper la source polluée immédiatement, nous avons donc appliqué la directive à la lettre. Mais l'appréciation est la même dans les cantons de Vaud et Fribourg!

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) indique que la consommation d'eau contenant plus que la valeur admise de ce fongicide ne représente pas de danger immédiat pour la santé, mais n'exclut pas un risque cancérogène à long terme. Il ne dit rien en revanche sur le seuil toxicologique qu'il ne faudrait absolument pas dépasser. Quel est-il?

J'aimerais bien le savoir! Nous avons posé la question aux toxicologues de l'OSAV, mais nous n'avons pas de réponse à ce jour. Lorsqu'on dépasse 0,1 µg/l, c'est plus la qualité qui est atteinte. Mais on a trouvé un taux soixante fois supérieur dans une source privée: les propriétaires ont préféré l'abandonner immédiatement, ils ont sans doute bien fait.

L'ordonnance d'août 2019 laisse un délai de deux ans aux communes pour se mettre aux normes en cas de pollution. Ce délai est-il tenable?

La Confédération aimerait publier des chiffres concernant l'état de cette pollution en Suisse à la fin de l'été. Les cantons doivent d'ailleurs récolter ces données d'ici à fin juin. On verra à ce moment-là où nous en sommes, mais il est clair que certaines communes auront besoin de plus que deux ans pour régler le problème. On parle ici de gros projets qui peuvent coûter des millions. Par exemple, on compte environ 1000 francs pour 1 mètre linéaire de conduite, le calcul est vite fait... Des installations de traitement de l'eau sont dans certains cas moins onéreuses, mais il faudra aussi voter des crédits et cela prend du temps.