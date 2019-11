Figure du POP, Pierre Payot s'est éteint

Pierre Payot, figure du Parti Ouvrier et Populaire, s'est éteint ce mardi à l'âge de 96 ans, annonce le POP-Vaud dans un communiqué. Militant dès la fondation du parti, il a notamment été député au Grand Conseil vaudois de 1949 à 1953 puis de 1957 à 1988, puis conseiller communal à Lausanne de 1990 à 2005. Pierre Payot était le père du municipal lausannois David Payot.

«Marqué dès son adolescence par la Guerre d'Espagne et le combat des Républicains, engagé dès le début des années 1940 dans la lutte contre le fascisme, il a partagé des valeurs de justice et d'égalité, de pacifisme, d'humanisme et de rationalisme, souligne le POP-Vaud dans le communiqué. Il s'est illustré sur des thématiques comme la justice fiscale, l'arrêt de la centrale nucléaire de Lucens, mais a aussi impulsé la création de la Tour de Sauvabelin à Lausanne.»