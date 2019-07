Final en apothéose pour les JO à la mode vaudoise

Tir au fusil, volley-ball, football, athlétisme, cross et, surtout, les sports traditionnels que sont la lutte fédérée et le tir à la corde: si la Fête du 100e de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC) se voulait une manifestation pour toutes les générations et proposait des animations pour tous les goûts, elle réunissait d’abord tous les sports pratiqués par les Jeunesses du canton. Dimanche, ces Jeux olympiques à la mode vaudoise se sont achevés en apothéose, avec les finales de chaque catégorie. Avant que chacun ne reçoive coupes, couronnes ou cloches sous une cantine surchauffée, marquant ainsi la fin de Savigny2019.

Ambiance survoltée

Clou de la journée, les finales de tir à la corde ont sacré Les Mosses, et celles de lutte ont vu triompher Colin Pittet de Monnaz, Ludovic Zimmermann, individuel du pied du Jura (ex-Moiry) et Valentin Blanc de Chavornay, dans les trois catégories de poids. Le tout dans une ambiance survoltée, car une victoire à la Fête cantonale est l’assurance d’une certaine renommée les prochaines années.

Au son de «Et pour Vugelles, allez, allez», Mégane Widmer encourage ainsi les anciens de la société de Vugelles-La Mothe - Orges, qui jouent la finale des anciens contre Brent. Car à la Cantonale, les anciens peuvent reformer une équipe pour le tir à la corde. «Ils avaient gagné à Colombier en actifs en 2013, et gagner en anciens à Savigny est une belle confirmation», glisse la jeune fille.

En superfinale entre anciens et actifs, Vugelles a retrouvé la société des Mosses, qui a facilement pris la mesure de sa voisine de Leysin dans le derby des gros bras des montagnes. «Ils méritent cette victoire. À Colombier, ils faisaient déjà partie des favoris, mais n’avaient pas été gâtés par le tirage au sort», commente, très fair-play, David Brand, de Vugelles.

«Jusqu’ici, je n’avais gagné qu’un seul giron, alors que j’ai commencé à lutter il y a quatre ans»

Autre sport ancestral de la FVJC, la lutte fédérée, avec ses règles très particulières consistant à poser les deux pieds de son adversaire en dehors du rond de gazon, s’est jouée dans la même ambiance survoltée. Et la société de Monnaz pouvait crier deux fois plus fort que les autres, avec deux lutteurs en finale, Colin Pittet en légers et Fabien Mermet chez les moyens. Le premier s’est imposé contre Gaël Paillard (Orny), le second était inconsolable après sa défaite face à Ludovic Zimmermann. «Notre meilleur ami est décédé dans un accident de voiture en 2017 et on voulait gagner les deux pour lui», lâchait le vaincu dans un sanglot.

Chez les lourds, la victoire de Valentin Blanc, de Chavornay, a été expéditive contre Samuel Wolf, représentant de la société locale de Savigny. «Jusqu’ici, je n’avais gagné qu’un seul giron, alors que j’ai commencé à lutter il y a quatre ans. Au début, je perdais souvent, mais il me tient à cœur de défendre cette lutte unique et je vais souvent m’entraîner dans les tours de jeunesse», sourit le champion.

Anciens au départ

La journée avait débuté par les oppositions des finalistes du football et du volley-ball. Le pied du Jura était à l’honneur balle au pied, la Jeunesse de Pampigny-Cottens a pris la mesure de celle d’Échandens (3-0). Dans la foulée, Wendy, Dehlia, Fiona et Kelly Stauffer, quatre sœurs de Cheseaux, défiaient la Jeunesse de… Cheseaux au volley féminin. Membres de la Jeunesse voisine de Vuarrens – celle de leur maman – les filles devaient s’incliner 25-22 après une belle remontée en fin de match. «On se connaît toutes, puisqu’on jouait dans le club de volley de Cheseaux quand nous étions plus jeunes», commentaient les filles de Vuarrens au sujet de ce derby, tout en regrettant leur départ de finale manqué.

Enfin, plus de 600 coureurs se sont élancés sur le parcours de cross, soit près du double du total de Colombier en 2013. Jimmy Romanens (Chavornay) et Cathia Schär (Mézières) se sont montrés les plus rapides dans une course où de nombreux anciens étaient aussi au départ, rappelant ainsi la volonté de partage des générations voulue par la «Fédé». «Je suis venu samedi soir pour la broche des anciens et j’en ai profité pour courir ce matin», glissait Nicolas Gavillet, 41 ans et ancien de Peney-le-Jorat, désormais établi à Winterthour.