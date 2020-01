Qui finance la campagne des candidats?

Christelle Luisier: La mieux dotée

~160'000 francs Président du comité de campagne de Christelle Luisier, Mathieu Blanc indique que son budget «se situe entre 150'000 et 170'000 francs». Le PLR Vaud met 95'000 francs tiré de sa trésorerie, dont 15'000 francs viennent directement du portefeuille de Christelle Luisier, sa «taxe de candidature». «Le solde du budget est réuni grâce à des dons privés (personnes physiques ou morales), au résultat du repas de soutien ou au soutien de sections PLR Payerne et de l’arrondissement. Christelle Luisier n’a pas effectué d’apport personnel à ce stade mais assumera, si nécessaire, un éventuel déficit ou les dernières factures.»



La syndique de Payerne s’astreint en outre à quelques «règles strictes»: elle n’accepte aucun don excédant 10'000 francs, à moins qu’il provienne d’une section PLR. Elle a aussi décidé de rendre public les donateurs, personnes physiques ou morales, dont la faveur excède 5000 francs. Ainsi, elle déclare la contribution personnelle de 9900 francs versée par la députée PLR Catherine Labouchère. Celle-ci connaît Christelle Luisier «depuis plus de vingt ans et ce don symbolise l’amitié qu’elle a pour la candidate et le soutien pour sa candidature», explique Mathieu Blanc. La section PLR de Payerne et l’association du repas de soutien PLR ont en outre chacune apporté 20'000 francs au comité de campagne