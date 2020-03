Dans le flou, les cabinets médicaux attendent des directives du Canton

La Société vaudoise de médecine a saisi les autorités cantonales pour demander une directive cantonale claire permettant aux cabinets de continuer à prendre en charge les patients normaux, en plus des patients Covid-19 sans signe de gravité à domicile.

Des cabinets médicaux vaudois ont fermé, se fondant sur l'Ordonnance fédérale sur le coronavirus. Un article de cette ordonnance précise que «les établissements de santé tels que les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux et dentaires doivent renoncer à tous les traitements et interventions médicaux non urgents».

Selon nos informations, le Canton veut au contraire maintenir ces activités ambulatoires. Il ne faut pas arrêter le suivi de patients (en particulier ceux avec des maladies chroniques comme le diabète), sous peine de voir leur situation se péjorer et qu'ils ne finissent aux urgences, déjà engorgées.

«Il faut que nous précisions les choses, convient le médecin cantonal adjoint, Eric Masserey, au sujet des demandes de directives claires. Il faut différencier les patients stables des patients fragiles. Les médecins doivent continuer à suivre les patients qui ont besoin d’un suivi régulier.»

Les autorités cantonales pourraient donner des directives claires aux médecins installés à l'occasion du point presse prévu ce mercredi après-midi.