Le forfait de Paulsen fait tiquer à Berne

Ils sont un millier, dans le canton de Vaud, à bénéficier d’un forfait fiscal, appelé aussi imposition à la dépense. Ces contribuables sont des étrangers. En général fortunés. Selon la législation, très exactement l’article 14 de la loi sur l’impôt fédéral direct, ils ne doivent pas exercer d’activité lucrative en Suisse. Or le directeur du Contrôle fédéral des finances (CDF), Michel Huissoud, estime que les administrations fédérale et vaudoise n’appliquent pas correctement cette disposition, selon une information du «Tages-Anzeiger» du 19 décembre, quotidien zurichois édité par Tamedia au même titre que «24 heures».

Le député Hadrien Buclin (SolidaritéS) a émis le même reproche le 11 décembre au Grand Conseil: «Le fisc vaudois est trop laxiste dans la manière dont il définit l’activité lucrative.» Il se fondait sur le forfait fiscal dont bénéficie le milliardaire Frederik Paulsen. Propriétaire de la société pharmaceutique Ferring, à Saint-Prex, le Suédois en préside le conseil d’administration. Selon les avis critiques, les gains du capital investi par Paulsen rétribuent indirectement son activité stratégique au sommet de l’entreprise même s’il ne reçoit pas de salaire. Il n’aurait donc pas droit à un statut spécial. Par 63 voix contre 23 et 24 abstentions, le Grand Conseil a toutefois refusé de «remettre à l’ordre l’administration fiscale vaudoise».

Le député exprimait ainsi un avis que le Contrôle fédéral des finances défend également. Michel Huissoud confirme ses propos communiqués au «Tages-Anzeiger»: «L’interprétation juridique de l’Administration fédérale des contributions et du Canton de Vaud dans le cas de Paulsen n’est pas compatible avec l’article 14 de la loi sur l'impôt fédéral direct. La pratique du Canton de Vaud est très importante car environ un quart des contribuables forfaitaires vivent dans ce canton». Le directeur du CDF précise à «24 heures» que cette question «ne concerne cependant pas que le canton de Vaud.»

Avis de droit

Michel Huissoud fonde sa position sur un rapport remis en avril dernier par la professeure zurichoise de droit fiscal Madeleine Simonek. Selon elle, les dispositions sur l’impôt à la dépense ne sont pas respectées si le président d’un conseil d’administration détient une participation importante dans une société, qu’il exerce en conséquence une influence significative sur la marche de l’entreprise et que sa renonciation à un revenu régulier – salaire ou indemnité – est compensée par des gains significatifs en capital et les dividendes des actions.

Le Canton de Vaud n’entend toutefois pas modifier sa pratique. Le chef du Département des finances, Pascal Broulis, l’a clairement fait savoir au Grand Conseil le 11 décembre. Selon lui, la gestion des investissements dans une entreprise, en participant par exemple à un conseil d’administration, «n’est pas considérée comme une activité lucrative».

«Nous pratiquons un impôt fédéral qui a été acté au niveau fédéral» Pascal Broulis, chef du Département vaudois des finances, face au Grand Conseil, le 11 décembre

C’est l’Administration cantonale des impôts (ACI), et non Pascal Broulis, qui a répondu à nos questions sur les critiques du Contrôle fédéral des finances: «Il va sans dire qu’il existe d’autres opinions dans la doctrine, qui aboutissent à une interprétation différente.» L’ACI invoque notamment le «Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral direct» – ouvrage qui fait référence en matière de fiscalité auprès des administrations fiscales.» Et aussi un avis de droit du professeur de l’UNIL Pierre-Marie Glauser remis en août 2019, plus nuancé que le rapport zurichois.

Selon le «Tages-Anzeiger», l’Administration fédérale des contributions s’oppose également à Michel Huissoud: «Pour une personne physique, bénéficier de l’augmentation de la valeur d’une participation dans son patrimoine privé ne correspond pas au revenu d’un emploi rémunéré.» La situation est tendue entre le directeur du Contrôle fédéral des finances et le fisc de la Confédération: «L’Administration fédérale des contributions refuse de nous informer sur la suite donnée à ce dossier», déclare Michel Huissoud à «24heures».

Or c’est au niveau des institutions fédérales qu’il entend mettre de la pression: «La position du Canton de Vaud ne nous intéresse pas, nous ne nous intéressons qu’à la qualité de la surveillance fédérale sur les administrations fiscales cantonales.»

Le 30 novembre 2014, le peuple suisse a refusé par 60% des voix – 68,6% dans le canton de Vaud – d’abolir les forfaits fiscaux. Le directeur du Contrôle fédéral des finances pense qu’il est toutefois possible d’aboutir à une interprétation plus stricte de la loi au moyen d’une initiative parlementaire déposée en novembre 2018 par la Commission des finances du Conseil national. Son but est de «renforcer les compétences de contrôle et de surveillance dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct.»

«Dispositions respectées»

L’avocat de Frederik Paulsen, Me Christian Bettex, estime de son côté que son client n’a commis aucune erreur dans ce dossier. Selon lui, l’avis de droit remis par Madeleine Simonek ne le concerne pas: «L’auteur n’a aucune information sur la situation fiscale de mon mandant à ma connaissance.» En outre, ajoute-t-il, «mon mandant a toujours respecté les dispositions fiscales applicables tant fédérale que cantonale, sa situation étant parfaitement claire et connue des autorités».