Dans les foyers de l’EVAM, la crise du coronavirus est amplifiée

«La situation actuelle est catastrophique en tant que telle. Et comme toujours elle l’est un peu plus pour les requérants.» La pandémie qui frappe le monde agit en amplificateur d’inégalités sociales bien connues. Les pauvres, les sans-abri, les esseulés, les personnes handicapées et, cela va de soi, les migrants: les plus vulnérables le sont aussi et encore plus cruellement en temps de crise.

Marc* travaille dans différents foyers de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Depuis trois semaines, son job s’est considérablement compliqué. «On ne fait que gérer des urgences, par téléphone, Skype ou avec une présence sur le terrain.» Entre deux coups de fil de la journaliste qui tente de comprendre la situation, le travailleur social installe un ordinateur et l’application Zoom, en espérant pouvoir connecter un enfant à son prof (lire encadré).

Les foyers EVAM n’ont pas été épargnés par la pandémie. Marc estime qu’il y a «des dizaines de cas», sur un total de 870 à 900 personnes présentes en ce moment dans l’une des onze structures d’hébergement collectif du canton. Surtout dans les plus grandes, comme Écublens, Crissier, Vennes ou encore Bex. Toutefois, ce n’est pas sur le front sanitaire que la situation préoccupe le plus les gens du terrain. «La direction gère bien les choses à ce niveau-là», relève l’employé.

Erich Dürst, directeur de l’EVAM, explique suivre un protocole sanitaire mis sur pied avec Unisanté, responsable de «la prise en charge et du suivi médical». Il indique que le travail de l’EVAM se déroule actuellement «dans la sérénité. La situation est sous contrôle.»

«Bombe à retardement»

Non, l’inquiétude s’insinue dans l’esprit des professionnels quant aux dégâts sociaux et psychologiques que peut avoir cette crise. «Les foyers regroupent des gens malades, des toxicomanes, des cas psychiatriques ou encore des familles, explique Letizia Pizzolato, du Syndicat des services publics (SSP). Certaines d’entre elles paniquent. C’est une bombe à retardement!»

Douches, toilettes, cuisines, de nombreux espaces sont parfois partagés. «Cela rend le confinement encore plus difficile», souligne Letizia Pizzolato. Des mouvements de panique et de la violence ont déjà éclaté, rapportent différents employés. Notamment au grand centre d’Écublens, occupé actuellement par 160 personnes. Erich Dürst tempère: «Il peut y avoir des tensions, mais c’est aussi le cas en temps normal. Et l’objectif de revenir à la normale a pour le moment toujours été atteint.»

«Structure pas adaptée»

Letizia Pizzolato assène pourtant: «Il faut rappeler que ces foyers ne sont pas conçus pour être des lieux de vie mais des lieux d’hébergement précaire, de dissuasion et de coercition. Le confinement rend encore plus criante cette inadaptation structurelle. Les foyers, pour des personnes qui n’ont pas de besoins particuliers, ne servent à rien et sont même néfastes.»

Marc confie aussi que les tensions sociales et psychologiques dans les foyers pour migrants pourraient rapidement s’aggraver si les mesures de confinement venaient à se prolonger. «Le gros problème, c’est qu’il y a beaucoup de gens non malades qui développent une forte peur à l’idée d’attraper le coronavirus.»

Des conflits où certains accusent d’autres de ne pas faire assez attention, d’avoir été à l’origine d’une contamination, se multiplient. «Sans compter qu’il y a les problèmes de culture, de langue…» Les paranoïas plus ou moins fondées poussent certaines familles à «se retrancher dans un autoconfinement extrême. Ce qui est très inquiétant, notamment pour les enfants.»

Des mesures spéciales

Le travailleur social et la syndicaliste en appellent tous deux à des mesures spéciales. «Il faut accélérer au maximum la sortie des familles pour les mettre dans des appartements, voire des hôtels, résume Marc. Cela permettra de les écarter des cas difficiles, de donner de l’air aux enfants, mais cela créera aussi de l’espace dans les foyers. Un bénéfice pour tout le monde.»

Erich Dürst ne confirme pas que cette piste soit envisagée. «Nous regardons avec les autorités sanitaires ce qu’il est mieux de faire au cas par cas, de façon très fine. Et je rappelle que nous avons aussi des contraintes…» Le directeur indique également que des mouvements d’entrée dans des appartements continuent comme d’ordinaire, ni plus ni moins. Il rappelle en outre que le taux de remplissage est «bien moins élevé qu’en 2015, ce qui est une chance dans une telle situation».

*Prénom d’emprunt