L'expédition de l'EPFL progresse

Parcourir 200 glaciers aux quatre coins du monde pour analyser l’eau qui s’en écoule et étudier leurs bactéries, qui sont à la base de la chaîne alimentaire. L’objectif de l’expédition internationale de l’EPFL lancée il y a un peu plus d’une année est ambitieux: étudier une vie bactérienne jamais observée.



«Nous avons déjà parcouru les glaciers de Nouvelle-Zélande, du Groenland et les grandes régions montagneuses du Caucase russe», détaille Tom Battin, directeur du Laboratoire de recherche en biofilms et écosystèmes fluviaux (SEBR) de l’EPFL et directeur scientifique du projet, dont les équipes sont en train de séquencer l’ADN des échantillons. «Dans une vingtaine de ruisseaux néo-zélandais, nous avons trouvé plus de 10'000 espèces de bactéries différentes, bien plus que ce que nous avions imaginé. C’est la preuve d’une incroyable diversité de micro-organismes dans un environnement où l’on trouve peu de nourriture.»



Tom Battin insiste sur le rôle central que jouent les monstres glacés: «Par leur faible teneur en azote ou, à l’inverse, les phosphates qu’ils charrient, les ruisseaux des glaciers influent directement sur la vie qu’ils rencontrent», explique-t-il.



Témoins directs du réchauffement climatique et des éboulements qu’il provoque, ses collègues peuvent à peine se fier à leurs cartes qui datent de cinq ans. «L’environnement change si vite qu’elles sont périmées.» L’expédition se poursuit l’an prochain avec les glaciers tropicaux de l’Équateur, l’Asie Centrale, l’Himalaya et l’Inde.