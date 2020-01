Greta Thunberg s'en prend à Roger Federer

«Attendez-vous à une surprise, on prépare un coup!» Mercredi matin, à quelques minutes de la reprise du procès des douze activistes du mouvement Lausanne Action Climat jugés pour une action dans les locaux de Credit Suisse, l'entourage des jeunes militants promettait une action choc.

Pas de blocage de ponts ou de carrefours au programme, la surprise est cette fois venue des réseaux sociaux. Dans une opération visiblement bien préparée et coordonnée, dès 10h, ce sont des centaines de tweets qui ont déferlé sur la Toile.

Leur cible: Credit Suisse et, par ricochet, Roger Federer, ambassadeur de la deuxième banque du pays. Le Bâlois était également au coeur de la partie de tennis sauvage des douze activistes de novembre 2018. Bandeaux au front et raquettes en mains pour interpeller Federer, les jeunes militants ont surtout voulu dénoncer les investissements de Credit Suisse dans les énergies fossiles et leur impact sur l'environnement. Un point qui a totalement occulté les faits et dont il a été beaucoup question en deux jours d'audience.

Sur Twitter, en quelques minutes le hashtag Rogerwakeupnow comptait parmi les sujets les plus commentés de la journée. Des photos de la partie de tennis sauvage à des clichés de l'Australie qui brûle en passant par des montages, tous accompagnés de messages à l'attention de Federer, les messages se multiplient depuis des heures.

En fin de matinée, Greta Thunberg s'est jointe au mouvement, relayant plusieurs messages ciblant l'homme aux vingt titres en Grand Chelem.

Des jeunes ont eu l’outrecuidance de demander à @RogerFederer de cesser de soutenir les investissements du @CreditSuisse dans les énergies fossiles. Ce dernier fait un procès aux jeunes, et une amende de 20000€ leur est infligée. Est-ce juste ? https://t.co/RnnX5x41Of — JPascal van Ypersele (@JPvanYpersele) January 7, 2020

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr — 350.org Europe (@350Europe) January 8, 2020

La finance durable, réel enjeu

En toile de fond de cette action, ce sont donc les investissements de CreditSuisse dans les énergies sales qui sont dénoncés. L'ATE Suisse dresse le tableau: Depuis 2016, CreditSuisse a fourni 15 milliards de dollars à des entreprises d’énergie fossile. En 2017, elle a financé 82,6 millions de tonnes de gaz à effet de serre. La banque helvétique n'est pas la seule à être sous pression. Presque tous les acteurs du milieu financier le sont. La conseillère fédérale en charge de l'environnement, Simonetta Sommaruga, le disait dans un entretien publié le 29 décembre dans Le Matin Dimanche: «On sent bien que la place financière est sous pression et de plus en plus consciente des risques climatiques. Les investissements représentent un levier important pour arriver à des changements. La Banque européenne d’investissement prévoit, dès 2021, de ne plus accorder de prêts à des projets qui se basent sur des énergies fossiles, par exemple. Le Conseil fédéral observe ces changements avec attention». Un rapport est attendu au printemps, qui devra décrire les conséquences du plan d'action européen sur la place financière suisse. Le gouvernement proposera aussi à tous les acteurs volontaires du milieu - banques, assurances et autres caisses de pension - de se soumettre à un test de compatibilité climatique.