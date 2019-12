La Grève du climat au défi de l’infiltration politique

Dans «Le Courrier», vendredi, Juliette Vernier, la militante de la Grève du climat candidate au Conseil d’État, posait en photo à côté de quelques-uns de ses pairs, dont Mathilde Marendaz, présidente des Verts yverdonnois. Il n’y avait pas son collègue de parti Loris Socchi ni Franziska Meinherz, candidate aux fédérales sur la liste SolidaritéS. Mais ça aurait pu: ils sont notoirement actifs dans le collectif vaudois. Comme Zakaria Dridi, jeune popiste.

On les a croisés cette année, eux et d’autres militants de gauche, dans les conférences de presse et événements organisés par le collectif de la Grève du climat. À se demander si ce dernier n’est pas devenu, en coulisses, une vaste réunion interpartis, que chacun essaierait de noyauter. Ce ne serait pas une première, dans la riche histoire des mouvements sociaux.

Dix à vingt «étiquetés»

Non, le ver politique n’est pas dans le fruit, affirment les membres de la Grève du climat que nous avons interrogés. Selon le décompte des uns et des autres, ils seraient entre dix et vingt à entretenir ouvertement un double engagement, sur la centaine de personnes qui composent à ce jour le collectif et participent plus ou moins assidûment à leurs nombreuses séances. La plupart de ces encartés auraient rejoint le mouvement très tôt, et leur appartenance partisane est totalement assumée. «Elle s’estompe complètement derrière l’envie d’agir qui nous unit tous», assure Mathilde Marendaz.

«Nous mettons des garde-fous. Pas de banderoles avec le logo d’un parti dans les manifs. On ne s’affiche pas, et ça fonctionne plutôt bien», témoigne Zakaria Dridi. «Même un pin’s ne serait pas accepté, ajoute Gary Domeniconi, l’un des fondateurs du collectif. Lui n’est membre d’aucun parti, qu’il qualifie même «de vieilles structures dépassées». Un bête tract politique tendu pendant la manif? Exclu. «En revanche, un journal d’info avec du contenu sourcé et de qualité pourrait être distribué, même s’il est discrètement rattaché à un parti, car nous n’avons pas les moyens d’en produire.»

«Si le collectif devient une passoire à idées institutionnelles, il sera toujours possible de le saborder et d’en recréer un autre» Gary Domeniconi, Grève du climat Vaud

Les Grévistes ont aussi décidé qu’aucun de leurs membres politisés ne pourrait participer au tirage au sort du héraut symbolique qui briguera le siège vacant au Conseil d’État. De même, ils ont refusé d’apporter leur soutien à tel ou tel candidat ou formation lors des récentes élections fédérales. Celles-ci ont même donné lieu à un conflit entre les Romands et les Alémaniques au sein de la coordination nationale de Climatstrike. «Nous, Romands, voulions faire de ces élections un non-sujet, ne même pas en parler», dit Gary Domeniconi.

Entre les divers partis de gauche et les non moins divers mouvements écologistes citoyens qui ont fleuri en Occident sur fond d'urgence climatique (lire encadré), la porosité est à l’évidence grande. Les militants, pour la plupart étudiants, passent de l’un à l’autre au gré des actions et manifs, et s’engagent même parfois dans plusieurs de ces collectifs. «Il faut faire la distinction entre simplement participer à une manifestation et faire partie du groupe de travail qui l’a organisé durant des mois», note Gary Domeniconi. Beaucoup de Grévistes parmi les plus actifs sont, comme lui, apolitiques, insiste-t-il.

Codes à respecter

Dans une structure horizontale comme celle de la Grève du climat, le leadership peut vite être pris par une poignée de personnes. Et, sans surprise, les militants politisés ne sont clairement pas les plus en retrait au sein du mouvement, relève-t-on à l’interne. «C’était particulièrement le cas au début, en janvier-février», nuance Kelmy Martinez, Gréviste du climat et membre des Jeunes socialistes. «Ceux qui portaient la charge mentale étaient plus formés, on voyait qu’ils n’en étaient pas à leur premier engagement social.» À l’interne, les décisions stratégiques sont prises à la majorité des deux tiers et celles touchant à l’identité du mouvement le sont à l’unanimité, souligne un membre.

Le collectif dit veiller à ce que les politisés ne prennent pas trop de place. «En général, ceux qui sont actifs au sein d’un parti vont davantage oser prendre la parole en public et s’exposer, constate Steven Tamburini, encarté chez SolidaritéS. Mais nous faisons attention à cet aspect et, à l’interne, nous avons une éthique de la prise de parole, nous la redistribuons en fonction du genre, mais aussi de l’étiquette politique.»

Le spectre de l’entrisme

«Sur le plan théorique, la multi-appartenance de certains membres permet de faire la jonction entre deux groupes et leur confère plus d’informations et d’influence, analyse Hervé Rayner, professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques de l’UNIL. C’est le propre de tout mouvement qui a du succès d’avoir des ralliements hétérogènes et de devenir ainsi composite. Le thème du climat est très élastique et permet à de nombreuses formations politiques de l’associer à son répertoire et de se l’approprier, de prendre le train en marche et de relancer ses propres causes.»

Les partis de gauche nient en tout cas toute stratégie d’entrisme dans la Grève du climat. Les ralliements de leurs membres sont des décisions «personnelles» relevant de la vie associative. «Que les partis qui veulent changer le monde envoient leurs membres dans le collectif, ça fera tout cela de temps en moins que ceux-ci leur consacreront, lance Gary Domeniconi en guise de boutade. Et, si le mouvement devient une passoire à idées institutionnelles, il sera toujours possible de le saborder et d’en recréer un autre.»