La grève féministe décentralisée pour cause de coronavirus

Afin de marquer la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, dimanche 8 mars prochain, le Collectif vaudois de la grève féministe prévoyait une manifestation maousse dans les rues de Lausanne pour rappeler le travail 365 jours par an et souvent non rémunéré des femmes. Le Covid-19 en a décidé autrement, forçant le Conseil fédéral à interdire tout rassemblement de 1000 personnes et plus. Le collectif a imaginé une autre manière de rendre visible ce jour de revendications: des actions décentralisées et démultipliées auront lieu dans tout le canton.

Après le lancement de la grève samedi soir à Lausanne (Riponne, 23h30, puis flashmob à minuit), la mobilisation s’articulera entre Renens, Morges, Yverdon, Vevey, Nyon et Lausanne. Mais aussi partout ailleurs dans le canton, sur une base spontanée: «Occupons l’espace public [...] dans nos quartiers, nos villes et nos lieux de vie! [...] Le coronavirus nous sépare mais nous continuons à lutter ensemble!» invite le Collectif vaudois de la grève féministe.

Actions dans chaque ville

«Il était prévu que les villes périphériques organisent des choses le matin puis se retrouvent à Lausanne à midi, explique Tamara Knezevic, militante du collectif. Finalement, nous leur demandons de prolonger leurs actions sur place toute la journée.» Les programmes précis sont en phase de finalisation, mais les discours prononcés dans la capitale vaudoise le seront aussi ailleurs. À Lausanne justement, il a été décidé de répartir la manifestation dans quatre lieux distincts dès 14h. Ainsi, on évoquera les retraites et les rentes à la Palud, l’écoféminisme à Saint-Laurent, le travail précaire ainsi que les étudiantes à la place de l’Europe et le travail du care (non) rémunéré à la Riponne.

Une flashmob est prévue à la gare à 15h24 – heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées, en comparaison des rémunérations masculines –, sur le modèle du slam chilien «Un violador en tu camino» (Un violeur sur ton chemin), devenu un hymne viral contre la violence faite aux femmes après les manifestations de novembre à Santiago. Comme lors du final prévu à 17h à la Riponne, les organisatrices ne craignent-elles pas un rassemblement trop massif? «Non, car nous conseillons aux personnes de rester dans leur ville, répond Tamara Knezevic. Nous avons conservé la gare, où il était initialement prévu que tout le monde se rejoigne, par simplicité...»

La performance sera diffusée sur la page Facebook de la Grève féministe. Comme d’ailleurs toutes les actions périphériques. «On peut montrer qu’on existe de manière virtuelle, estime Tamara Knezevic. Peut-être même que cela aura plus d’impact que si nous étions toutes au même endroit!»

Les organisatrices estiment à 5000 le nombre de participantes à Lausanne dimanche prochain, se basant sur les 3000 personnes réunies le 23 novembre dernier contre les violences faites aux femmes, et se rappelant les quelque 40'000 femmes qui ont défilé à Lausanne le 14 juin dernier. La militante admet une certaine frustration. «Mais nous sommes déjà dans la perspective d’organiser un deuxième 14 juin! Là, on espère qu’il n’y aura plus de coronavirus...» Les comités régionaux se rencontrent le 22 mars à Zurich pour définir les contours de cette prochaine manifestation féministe à la date plus helvétique.