Le Gymnase du soir résiste à son étatisation

Cesla Amarelle temporise: «La forme reste à définir...»

Votre décision est donc prise, le Gymnase du soir va être absorbé?



Nous sommes en discussion. Mais le projet fait sens car ce passage d’une structure à l’autre permet de réunir les classes et d’étendre l’offre publique de formation pour adultes. La forme exacte reste à définir, notamment en accord avec l’Association du Gymnase du soir. Le Conseil d’État est convaincu de l’utilité de proposer à la population vaudoise un pôle public de formation pour adultes, continue et de base, un pôle à réaliser d’ici à la fin de la législature. D’ailleurs, la Confédération attend de chaque Canton sa politique en la matière en 2020. Dans notre canton, environ 80'000 adultes ont de tels besoins et ce chiffre va croissant: des migrants qui veulent mieux maîtriser la langue française, des personnes faiblement qualifiées et des personnes qualifiées visant une reconversion.



Pour tous ces besoins, de multiples structures existent en dehors de l’État. Le Gymnase du soir en est une. Pourquoi le fusionner, lui en particulier?



Mon département souhaite renforcer l’efficacité de notre système de certification et harmoniser les conditions d’obtention des titres de formations destinées aux adultes. Cette réunion des classes du Gymnase du soir et du Gymnase pour adultes permet d’atteindre les effectifs nécessaires à cela. En toile de fond, il s’agira de réaliser un droit universel à la formation des adultes.



Le Gymnase du soir vit grâce à une subvention cantonale. À terme, vous pouvez aussi la couper s’il ne suit pas le concept que vous défendez?





Nous ne fonctionnons pas de cette manière. Nous n’allons pas couper la subvention à cette association si elle ne va pas dans notre sens.



De toutes les variantes envisagées par le groupe de travail, vous avez choisi la plus étatique.



Certains représentants du Gymnase du soir auraient souhaité la création d’une fondation de droit public. Notre solution a l’avantage de regrouper toutes les compétences et toutes les classes dans une seule et même structure. Cela garantit non seulement une certaine égalité des chances entre les adultes qui souhaitent suivre ces voies de formation, mais également un nombre de classes assez important pour justifier les moyens financiers nécessaires. La structure de droit public serait beaucoup trop lourde pour le Gymnase du soir, qui ne compte actuellement qu’une dizaine de classes et qui est quasi exclusivement financé par les deniers publics.



Vous admettez quand même que votre choix n’est pas de créer un nouveau gymnase, qui garantirait un minimum d’autonomie…



Les représentants de l’association se sont montrés très soucieux, à juste titre, que ce qui existe actuellement en matière de philosophie de l’enseignement, d’attention aux élèves ou de conditions de travail des enseignants soit préservé dans la nouvelle structure. Nous avons accédé à toutes leurs demandes. En ce sens, nous projetons effectivement de créer à terme un nouvel établissement regroupant toutes les voies de formation générale et professionnelle pour adultes.



Les représentants du Gymnase du soir critiquent aussi cette fusion pour son coût supplémentaire, estimé à 1,1 million par an.



Cette estimation n’est pas fondée. La mise en commun de ressources des deux gymnases permettrait au contraire une meilleure utilisation des moyens existants et de développer une offre de formation de qualité pour un public plus important qu’aujourd’hui. Toute l’expérience des enseignants des deux gymnases sera nécessaire pour atteindre nos objectifs d’une politique durable de formation d’adultes. Et cela tant dans les voies certifiantes qu’il nous semble indispensable de regrouper que dans celles que le Gymnase du soir est le seul à avoir développées jusqu’ici, comme la préparation aux examens d’admission à l’université.