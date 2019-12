Les hautes écoles vaudoises créent la «business school» du futur

Les hautes écoles vaudoises rêvent que les dirigeants de demain soient formés et sensibles aux défis de la durabilité, de l’éthique et de la responsabilité sociale. Pour dépasser le stade du vœu pieux et concrétiser cet ambitieux projet, l’Université de Lausanne, l’EPFL et la Haute École de management (IMD) annoncent la création d’un centre de compétences unique, une école de management un peu à part: The Enterprise for Society Center (E4S).

«Pour la première fois, une business school va véritablement encourager la durabilité. Il s’agit de continuer à réfléchir à la prospérité, mais sans la croissance que l’on prône aujourd’hui et qui n’est pas compatible avec la protection de l’environnement. Si ce n’est pas à l’université que l’on se pose ce genre de questions, où le fera-t-on?» interroge Nouria Hernandez, rectrice de l’UNIL. «Notre monde est arrivé à un point de bascule. Les sciences et la technologie peuvent l’emmener dans la bonne direction, pour autant que les compétences utiles soient mises en commun. C’est ce que fera le centre E4S», renchérit Martin Vetterli, président de l’EPFL.

Concrètement, dans un monde en profonde mutation – numérique essentiellement – et marqué par la crise climatique, les outils restent à inventer, insistent les responsables de la nouvelle entité. «Ce que l’on enseigne aujourd’hui est remis en cause par les immenses changements technologiques mais aussi par les défis que posent les questions liées à la durabilité à la société. En mettant nos compétences en commun, nous saurons trouver les réponses pour y faire face», souligne Jean-Philippe Bonardi, doyen de la Faculté des HEC à l’UNIL, qui codirigera le centre en compagnie de Jean-Pierre Danthine et d’Albrecht Enders, doyen de l’IMD.

«Pionniers»

En creux, la nouvelle structure, qui lancera un master en management durable et technologie en septembre 2021 avec des experts issus des trois institutions associées, ambitionne aussi d’atteindre la taille critique nécessaire pour concurrencer les écoles de management les plus célèbres, celles de Londres et de Paris en tête. Mais le centre vaudois vise même encore plus haut. «J’ai beaucoup observé ce qui se faisait partout dans le monde. Des endroits qui proposent une véritable approche interdisciplinaire et transversale dans de nombreux projets ont souvent été annoncés, mais je n’en ai pas vus. Nous sommes pionniers», poursuit Jean-Philippe Bonardi.

Le centre, qui compte profiter de la proximité géographique entre les trois institutions pour multiplier les échanges, bénéficiera d’expertises très différentes qui se veulent complémentaires et soutiendra les start-up. L’EPFL amènera ses connaissances dans tout ce qui touche à la technologie et à l’ingénierie, l’IMD son réseau, son accès aux grandes entreprises et ses compétences en management. Et charge à l’UNIL d’assumer la partie durabilité, l’un de ses chevaux de bataille depuis des années, ainsi que sa tradition de recherche et d’enseignement dans l’économie, grâce à la Faculté HEC. «Cette collaboration nous permet de mettre en commun le meilleur de chaque institution sur des projets que nous aurions peut-être pu organiser individuellement, mais qui seront encore meilleurs faits ensemble», conclut Jean-François Manzoni, président de l’IMD.