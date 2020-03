L'horlogerie est à l'arrêt

La troisième industrie d'exportation du pays est à l'arrêt quasi-total.

Depuis mardi, les plus grandes manufactures ferment progressivement leurs sites de production. Malgré toutes les mesures mises en place par les entreprises, il était devenu impossible de faire respecter les mesures d'éloignement décrétées par le Conseil fédéral et les Cantons.

Des maisons comme Rolex et Hublot ont été les premières à réagir. Ont rapidement suivi les principales manufactures vaudoises comme Audemars Piguet. Le Swatch group de son côté confirme des réductions des horaires de travail allant de 50% à 95% dans certains de ses sites. La Vallée de Joux est principalement concernée.

Le temps de l'inertie, entre les décisions à la tête des grandes entreprises et leurs effets immédiats, pourrait encore prendre quelques heures. Mais d'ici mercredi soir, voire jeudi, la quasi-totalité du secteur horloger devraient fermer leurs portes: des ateliers produisant les montres de luxe aux multiples petits sous-traitants. Quelques-uns hésiteraient encore.

«On a regardé s'il était possible de fonctionner avec des petites équipes tournantes, mais c'était impossible. On s'est rendu compte que ça aurait juste retardé l'inévitable. L'heure est aux priorités: la santé des gens et leur sécurité», note Carole Dubois, municipale au Chenit, députée vaudoise et responsable du marketing dans une marque horlogère.

Dans cette région vaudoise où tout ou presque dépend de la branche, on retient son souffle. La solidarité se met en place et les moyens des collectivités publiques priorisées vers le secteur de la santé.

«Il faut garder la tête froide, reprend Carole Dubois, c'est le plus important. Répéter les messages de sécurité et être transparent. Oui, le redémarrage sera difficile. Mais on doit rester confiants.»

Une missive envoyée par le syndicat UNIA aux manufactures a précipité les fermetures, estiment les syndicalistes combiers. «Nous avons notamment pointé du doigt les inquiétudes des collaborateurs qui pointaient du doigts les risques dans des ateliers confinés, explique Noé Pelet, responsable du secteur industrie chez UNIA. Il y avait déjà beaucoup de télétravail, mais sur le terrain dans les ateliers la réalité est intenable.»

Pour le syndicat, le prochain défi va tenir dans la défense des intérimaires, surtout frontaliers.

Pour l'heure, le paiement des salaires est garanti. Plusieurs manufactures auraient fait des demandes de mise en chômage technique.

Principal employeur horloger de la Vallée, le Swatch group aurait, selon nos informations, déjà assuré que la situation n’entraînera pas d'heures négatives ou de retenues sur ses employés.

Ces fermetures totales ou partielles, une première de mémoire d'horloger, intervient alors que les exportations étaient en hausse en janvier encore, malgré un fort recul de Hong-Kong, plaque tournante du marché asiatique.

L'horlogerie, avec les équipements, les instruments et les machines, fournit près de 4% du PIB vaudois.