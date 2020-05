«Ces huit semaines sont cruciales pour les élèves»

Après huit semaines de semi-confinement, comment allez-vous Madame la conseillère d’État?

J’ai la chance de me porter bien, ma famille aussi. Mes filles sont assez pressées de recommencer l’école. À titre personnel, je me réjouis de retrouver ma maman, car ça fait quasi deux mois que je ne la vois plus. Le déconfinement des personnes de plus de 65 ans est un vrai soulagement. Après les deuils vécus par de nombreuses familles vaudoises suite au décès d’un proche et l’inquiétude pour notre santé et nos emplois, la séparation avec ceux que nous aimons est à mon sens ce qu’il y avait de plus dur à vivre durant cette période.

À trois jours de cette rentrée sous haute tension, est-ce que tout est prêt pour accueillir 92'000 élèves malgré le coronavirus qui rôde?

Nous avons tout fait pour que cela puisse être le cas. Cette rentrée sera nettement moins abrupte que la fermeture de l’école le 12 mars. Dans cette crise, il faut avoir la capacité de réagir rapidement et avec calme. Ces dernières semaines, tous les acteurs du système scolaire, avec l’appui des spécialistes de la santé, ont travaillé d’arrache-pied pour créer un plan de protection de l’école solide. Tout ne va peut-être pas être calé au millimètre près le jour de la rentrée, mais je sais que les recommandations seront suivies. Mon département est en contact étroit avec les directions des écoles, les enseignants, les syndicats et les Communes. Je sens chez chacun la volonté très forte de collaborer pour permettre une réouverture aussi sereine que possible, et j’en suis très reconnaissante.

Vous vous dites sereine, pourtant vous sembliez très dubitative le 16 avril après l’annonce de la réouverture des écoles décidée par Berne. Pourquoi ce revirement?

Ce que j’ai exprimé à ce moment-là, c’est mon inquiétude à l’idée de reprendre l’école d’un coup alors que les autorités fédérales n’avaient pas déterminé un cadre sanitaire pragmatique et clair. Mais entre le 16 et le 29 avril, un gros travail a été fait sur le plan intercantonal pour demander que l’OFSP précise le plan de protection de l’école, de façon à ce qu’on ne se retrouve pas dans la situation d’avant le 12 mars où on nous demandait de respecter des règles de distanciation impraticables dans une classe de 60 m2 avec 22 élèves. Au soir du 16 avril, nous n’avions pas non plus la garantie de pouvoir faire une reprise progressive. Or, j’y tenais beaucoup. Heureusement, il a été possible de trouver un consensus avec les autres Cantons romands. L’idée d’un retour progressif des élèves, entérinée à Lausanne par les chefs de département romands, a généré beaucoup de sérénité.

Vos filles ont 10 et 12 ans. La mère que vous êtes comprend-elle l’inquiétude de nombreux parents?

Complètement. Ces craintes sont légitimes. Nous sommes dans une situation extraordinaire où tout ce qui faisait partie d’une conception naturelle de la vie est remis en question et génère des doutes. Mais je pense que dans une telle période, il faut se fier à certains repères. Sur la base de récentes études, l’OFSP ainsi que les sociétés suisse et vaudoise de pédiatrie sont formels sur le fait que nos enfants peuvent retourner à l’école. Avec, évidemment, un cadre sanitaire adapté à la situation actuelle.

Les parents ont aussi entendu les voix dissonantes. Notamment celle de la Société vaudoise de médecine qui a émis de gros doutes.

Oui, la médecine est une science humaine. Il faut avoir cette humilité, comme l’ont dit Nuria Gorrite et Alain Berset, d’admettre que l’on n’a pas toutes les réponses. Pour prendre nos décisions, nous pouvons nous appuyer sur des repères solides, mais tout n’est pas balisé. Il n’est pas exclu, par exemple, qu’on doive revenir en arrière en fonction de l’évolution de la pandémie. Nous devons nous habituer à vivre avec une certaine incertitude, mais nous pouvons compter sur la capacité des autorités sanitaires à nous fournir des lignes directrices solides.

Qu’avez-vous répondu aux syndicats qui demandent un monitoring de la progression du virus et des tests gratuits dans les écoles?

Cela n’aurait pas de sens au plan sanitaire. Mon département a analysé cette proposition de près avec le médecin cantonal. Il s’avère qu’il n’est pas nécessaire de faire un dépistage systématique, ni des élèves ni des enseignants. En revanche on va bien sûr identifier les élèves qui auraient des symptômes, les placer en quarantaine, et leur recommander de se faire dépister.

Les Communes sont chargées de la désinfection des locaux, comment le Canton va-t-il veiller au grain?

Le mécanisme de vérification et de contrôle se fait de la façon suivante: quand quelqu’un observe un manquement, il s’adresse à la direction de l’établissement; il y a aussi la possibilité de solliciter les bons offices du département; et si on constate qu’il n’y a pas de solution, on peut dénoncer la situation à la préfecture. Les préfets sont là, en deuxième ligne, pour faire en sorte que les règles sanitaires soient respectées dans le périmètre scolaire. Cela dit, au vu du nombre de questions très concrètes que je reçois des Communes, j’ai la conviction qu’elles sont à pied d’œuvre pour garantir le strict respect des consignes. Ce jeudi matin, par exemple, une Commune qui a de la moquette dans ses classes s’inquiétait de ne pouvoir la nettoyer deux fois par jour. Nous sommes en train de trouver des solutions à ce genre de souci très pratique.

Certains enseignants sont à risque, combien sont annoncés absents?

Le taux d’enseignants vulnérables est de 5,7%, plus environ 4% qui vivent avec une personne à risque. Tous pourront continuer l’enseignement à distance, au minimum jusqu’au 25 mai, le temps de mettre en place des solutions individuelles qui permettent la distanciation sociale de 2 mètres.

L’école reprend par demi-classes, mais le retour à la normale est prévu dès le 25 mai pour les petits et le 29 pour le 3e cycle. Quel sens cela a-t-il?

L’OFSP nous a demandé plus de prudence au fur et à mesure que les élèves grandissent. Mais au-delà des questions sanitaires, ces groupes alternés ont surtout été décidés pour des impératifs socioéducatifs et pédagogiques.

Les élèves n’auront plus de notes, à quoi vont servir ces huit petites semaines avant les grandes vacances? Est-ce juste une école pour beurre?

Au contraire. Ces huit semaines, encore raccourcies par l’Ascension et la Pentecôte, seront cruciales. Cela se déroulera en trois étapes. La première permettra d’accueillir les élèves, d’échanger sur ce qui s’est passé durant le confinement et de reprendre confiance. La deuxième étape servira à apprendre les gestes barrières, les nouvelles règles de vie à l’école. Enfin, avec le retour des classes complètes, viendra la reprise des activités pédagogiques. Le département a d’ores et déjà transmis à tous les enseignants la liste des incontournables du plan d’études, les points structurants qui devront être travaillés en priorité, cycle par cycle, afin de préparer au mieux la rentrée 2020-2021.

Et pour les élèves de 11e qui terminent leur scolarité?

Pour ceux qui sont sans solution, on va reprendre individuellement tous les projets de formation professionnelle et se concentrer sur les acquis essentiels qu’ils doivent avoir au sortir de l’école. Cette mise à niveau doit être faite de façon très sérieuse. Le Conseil d’État continue de beaucoup travailler sur la problématique du chômage des jeunes. On accuse une baisse préoccupante de 12% du nombre de contrats d’apprentissage signés par rapport à la même période de l’an dernier.

Quel est votre bilan de l’enseignement à distance et de cette numérisation à marche forcée?

Une mine d’or d’initiatives! Il y a eu beaucoup de réactivité et d’inventivité d’une grande part des enseignants, qui se sont approprié les tout nouveaux outils numériques. On est en train de rassembler toutes ces expériences avec l’aide de l’EPFL pour dégager les meilleures pratiques. Ces huit semaines ont été un laboratoire grandeur nature qui nous permettra d’élaborer un vrai concept d’enseignement à distance.

Un récent sondage de l’APE a pourtant révélé des disparités énormes. Certains enseignants n’auraient même pas pris la peine de communiquer avec leurs élèves.

C’est vrai qu’il y a eu beaucoup d’inégalités et que rien ne vaut la présence en classe. Même si le département a mis en place très tôt un dispositif de soutien pour les élèves en difficulté en renforçant notamment les lignes de conseil aux parents et aux jeunes, l’enseignement à distance a certainement exacerbé les différences entre les familles et entre les élèves. Chaque semaine de plus passée à la maison creuse ce fossé. Cependant, j’ai plutôt reçu des plaintes inverses de parents dont les enfants étaient submergés de travail, débordés par la bonne volonté des enseignants.

Comment rattraper le coup et éviter les décrochages?

C’est une priorité. Dans les consignes données aux enseignants figurent des recommandations à propos des élèves en difficulté et en risque de décrochage afin de déterminer de quels soutiens ils ont besoin. Nous allons mettre en place des mesures d’accompagnement soutenues dès lundi et aussi à la prochaine rentrée scolaire. Des cours d’appui individualisés ou en groupes seront organisés jusqu’aux vacances d’automne.