Inceste d'Yverdon: les prévenus sont blanchis

Les juges de la Cour correctionnelle de la Broye et du Nord vaudois ont acquitté le père d'une jeune femme qui l'accusait de contraintes sexuelles et viols répétés durant toute son enfance et son adolescence.

N'ayant que la parole de la plaignante pour fonder sa conviction et les souvenirs de celle-ci étant flous et concomitants à des abus commis par son frère, le Tribunal évoque un «doute insurmontable».

L'Yverdonnoise de 27 ans soutenait que sa mère savait mais était restée passive. Celle-ci a été blanchie également.

Ayant reconnu un épisode d'attouchements, guidé par la curiosité infantile, le frère a vu les charges contre lui tomber. Les juges ont estimé qu'on ne pouvait pas dater le ou les actes reprochés et que l'on pouvait imaginer qu'ils n'avaient pas été commis au-delà de sa majorité. Raison pour laquelle il a bénéficié de la prescription, selon la loi sur la condition pénale des mineurs.

Ce verdict semblait inévitable: le procureur Patrick Galeuchet avait abandonné les charges mardi, se trouvant dans l'incapacité de trancher entre les versions semblant pareillement sincères de la plaignante et de ses proches.

Avocate de la jeune femme, Coralie Germond a évoqué le désarroi de sa cliente à l'issue de ces trois jours de procès: «Elle est dévastée, très déçue que l'on n'ait pas reconnu ce qu'elle a vécu. Mais elle a le sentiment d'avoir fait ce qu'elle devait en dénonçant. Elle va maintenant s'attacher à reconstruire sa vie.» Trop tôt encore pour dire si un recours sera formulé. L'avocate laisse cette porte ouverte: «Il se pourrait qu'une cour d'appel soit d'un autre avis.»

Développement suit