L'intelligence collective contre le coronavirus

Le coup d'envoi est prévu pour vendredi. Deux jours durant, des personnes de tout le pays issues d'horizons divers sont invitées à plancher en ligne sur des solutions «nouvelles et créatives» pour traiter et combattre le Covid-19.

Exemple: tandis qu'un groupe réfléchirait au moyen d'éviter les files d'attente devant les supermarchés pour empêcher la propagation du virus, un autre plancherait sur des logiciels informatiques plus pointus pour aider à surmonter la crise. «Les solutions que nous espérons voir émerger doivent être très concrètes. Il ne s'agit pas de développer de grandes théories inapplicables», lâche d'emblée Félix Stähli, cofondateur d'Impact Hub, l'un de nombreux organisateurs du projet.

Baptisé #VersusVirus, l'événement, qui mise sur l'intelligence collective pour lutter contre la pandémie, s'inspire de plusieurs initiatives du même genre, dont la version allemande (#WirVsVirus) a réuni plus de 15'000 participants. Sous nos latitudes, le marathon virtuel se tient sous le patronage de la Confédération, Département fédéral de l'intérieur (DFI) et de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) en tête. Dans le détail, l'événement veut faire collaborer chercheurs, experts, spécialistes en technologie mais aussi citoyens. Ils ne seront pas de trop pour trouver des solutions face aux conséquences du coronavirus, qui n'épargne pas un seul secteur de la société.

Des crédits pour les étudiants de l'EPFL

«Quatorze thématiques, telles que la protection des groupes à risques, l'impact économique ou encore les moyens de gérer la sortie de crise, ont été sélectionnées. Pour chacune, une dizaine de défis devront être relevés», poursuit Félix Stähli, dont les équipes sont en train de peaufiner les axes de travail et de répartir les participants dans les différents selon leur préférence. A noter qu'il est fort probable qu'on y trouve aussi des étudiants de l'EPFL. Et pour cause, selon une information du site Heidi News, «ce projet pourra être crédité en lieu et place du projet de semestre». De quoi leur permettre d'obtenir les crédits qui leur manquent, conséquence de la fermeture des labos.

Des partenaires privés, des fondations mais aussi des pouvoirs publics, qui ont mis la main à la poche, garderont un oeil sur l'événement mais aussi sur sa suite, qu'il s'agit de concrétiser.

Inscriptions possibles jusqu'à ce jeudi soir, 19h: https://www.versusvirus.ch