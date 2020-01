Interdiction de distribuer autocollants et chiclettes

On ne peut pas, d’un côté, amender les gens qui jettent mégots et ordures sur le domaine public et, de l’autre, autoriser la distribution de matériel susceptible de salir les rues. C’est, résumée, la réponse de la Municipalité de Lausanne à Alix Aubert (Ensemble à Gauche). La conseillère communale demandait pourquoi le Service de l’économie avait interdit au Collectif vaudois pour la grève féministe de distribuer des autocollants sur ses stands d’information politique.

«Assurer la sauvegarde de l’hygiène et de la salubrité publiques»

«La Municipalité souhaite maintenir un niveau élevé de propreté dans les rues de Lausanne. Cela implique donc la mise en place de conditions quant aux précautions à prendre pour assurer la sauvegarde de l’hygiène et de la salubrité publiques», se défendent les autorités.

Pour ce qui est des autocollants, c’est en 2016 déjà – à la suite de l’observation de nombreux problèmes de nettoyage du mobilier urbain causés par ce biais – qu’il a été décidé d’en interdire la distribution sur les stands d’information. Idem pour les chewing-gums et les confettis d’ailleurs.

De plus, selon la Ville, la production d’autocollants va à l’encontre de la préservation des ressources naturelles et de l’environnement, dès lors qu’il s’agit de matières plastiques polluantes. L’enlèvement de ces derniers réclame l’usage de produits et d’eau et leur élimination reste il est vrai problématique. L’interdiction est valable pour les associations également.

Qu’en est-il des autocollants mis à disposition à l’intérieur de points de ventes commerciaux? «Il a été constaté qu’ils se retrouvent rarement collés sur le mobilier urbain ou les façades des bâtiments. Ce procédé de promotion coûtant relativement cher, les flyers sont privilégiés par les commerçants», assure la Municipalité.