Arnaud Guex: «J’ai gardé la mascotte et des dossards en souvenir de 2016»

À 16 ans, Arnaud Guex a vécu l’une des plus fabuleuses aventures de sa carrière sportive. Seul Vaudois invité aux JOJ de Lillehammer, en 2016, le fondeur faisait partie d’une délégation de 48 athlètes, prêts à s’illustrer sur les pistes norvégiennes. Il a notamment participé aux demi-finales de l’épreuve de cross, une course d’obstacles dynamique, que l’on n’a pas (encore) l’habitude de voir aux JO.

Quatre ans plus tard, cet étudiant en 5e année au sport-études de Brigue pratique toujours le ski de fond. Il a d’ailleurs surfé sur son expérience olympique. «J’ai obtenu le titre national en M20, en sprint, en 2018, raconte l’athlète de 20 ans. J’ai fait partie des cadres de Swiss-Ski durant deux années. Mais je n’y suis plus depuis cette saison, car ils ont choisi de garder un seul skieur de 1999. Mon objectif est donc de réintégrer ces cadres au plus vite. J’ai aussi réalisé un top 10 en Coupe d’Europe centrale (épreuve sans les Scandinaves) et participé aux Mondiaux juniors de Lahti.»

Sortir de l’ombre

Des JOJ de Lillehammer 2016, Arnaud Guex retient d’abord son exposition médiatique. Télévision, radio, presse écrite, le jeune homme est passé sur tous les supports possibles. «Comme je m’exprime assez facilement, j’ai eu pas mal d’entretiens, se souvient le Leysenoud. C’était un réel plaisir de pouvoir parler de notre sport et de sortir de l’ombre. C’était gratifiant. En plus, grâce à cette visibilité, j’ai pu conserver mes sponsors.»

Lorsqu’il parle des JOJ, les premières images qui lui reviennent sont la cérémonie d’ouverture et les amitiés qui se sont liées lors des compétitions. Avec les fondeurs français notamment qu’il côtoie fréquemment. Il se souvient aussi de l’étendue des pistes de ski. «Nous étions partis nous entraîner hors du stade avec d’autres athlètes. Le domaine skiable est tellement vaste que nous avons failli nous perdre.»

Un dossard pour Silvio

Dans son armoire, Arnaud a conservé des souvenirs plus concrets. Comme ses tenues de Swiss Olympic. «J’ai aussi gardé la mascotte et des dossards. J’en ai deux dans ma chambre et j’en ai offert un à mon père, qui est aujourd’hui encadré. J’en ai également donné un à Silvio Giobellina (ndlr: champion du monde et d’Europe de bob et médaillé olympique en 1984), qui m’a toujours beaucoup soutenu. C’est une personne dont la carrière m’inspire énormément. J’ai d’ailleurs fait mon travail de maturité sur lui.»

Les Jeux de la jeunesse resteront une étape clé dans la vie d’Arnaud Guex. «À 16-17 ans, c’est un rêve de représenter la Suisse. Il s’agit d’un énorme pas en avant dans une carrière. Cela m’a donné encore plus envie de réitérer l’expérience.»

«Prendre du plaisir»

En 2020, deux autres Leysenouds participeront aux 3es JOJ d’hiver. À savoir Thibe Deseyn (ski-alpinisme) et Thibault Métraux (short track). «Je les connais puisque nous faisions partie du même club de course à pied, les Croc-Kil. Je les soutiens lors de ces JOJ, même si je serai davantage présent sur les épreuves de ski de fond, où un collègue de Brigue, Antonin Savary, sera présent.» Et Arnaud Guex de glisser un conseil à ses camarades: «Je leur dirai de prendre un maximum de plaisir, de passer la ligne d’arrivée en ayant tout donné et en étant satisfaits de ce qu’ils ont accompli.» L’essentiel sera surtout de faire le plein d’expérience et de souvenirs.