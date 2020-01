Au Flon, les Vaudois ont dit adieu aux Jeux sans vague à l’âme

Le point final des Jeux olympiques de la jeunesse était à l’image de la manifestation: simple et festif. Mercredi, dans la foule dense qui s’est massée sur la place des Médailles de Lausanne 2020 au Flon, athlètes, locaux et VIP – on a pu croiser une Nuria Gorrite discrète et un Philippe Leuba tout sourire – cohabitaient sans complexe. Installé sur une terrasse, un groupe de fêtards découvrait même qu’on célébrait là la fin de l’événement. À 19h, les 79 délégations nationales ont fait leur entrée en jouant des coudes, séparées du public par une simple corde, et dans le plus grand mépris de l’ordre alphabétique.

Entre les spectacles et les discours officiels, le ton était à la bonne humeur plus qu’à la nostalgie. «On ne va pas verser dans le «JOJ blues»! lance Yann Stucki, l’un des 3800 bénévoles engagés dans le cadre de la manifestation. Déjà présent en 2012 à Innsbruck, en Autriche, l’homme évoque une belle évolution des JOJ depuis et, surtout, la «fierté d’avoir vécu ça à Lausanne. Les Suisses ont réussi à se fédérer autour de ce projet!»

Public bigarré

Mercredi soir, le public était bigarré. Mais les familles occupaient une large place. «C’est ce que je retiendrai de ces deux semaines, sourit Guillaume Berney, qui a animé le stand dévolu à la découverte du saut à skis, au Flon. J’ai passé deux semaines avec des enfants: les voir se frotter à ce sport, ne pas y arriver mais s’amuser quand même… Génial!»

«On ne va pas verser dans le «JOJ blues»! C’est une fierté d’avoir vécu ça à Lausanne» Yann Stucki, bénévole

En charge des stands de vente des JOJ à Lausanne, Luca Todaro a pu le constater au quotidien: «J’ai vu de la vie à Lausanne, bien plus qu’en été. J’ai entendu des critiques, bien sûr: des personnes qui estimaient qu’on aurait dû en faire plus... C’est dire.»

Le pari n’était pas gagné d’avance. «Les Lausannois se sont laissé surprendre. Regardez ce soir: tout le monde porte un bonnet violet ou bleu. Les gens ont couru en acheter un à la der, parce qu’ils veulent faire partie de la fête», constate Arnaud Bousset, coach de l’équipe de Suisse de saut à skis. Alors qu’il sirote un verre de vin chaud à l’heure du bilan, celui-ci évoque les journées passées sur le stade des Tuffes en France: «Des bénévoles aux petits soins, avec le cœur sur la main et toujours de bonne humeur!»

Des rencontres magnifiques

Accoudés au bar du King Size Pub, à deux pas de la place des Médailles, Évelyne Borghi, Marc Vuagniaux et Jean-Marc Menétrey enquillent les souvenirs de la quinzaine écoulée. Évelyne l’a passée au Vortex. «On a un peu tout fait, rigole-t-elle. Service de chambre, sécurité, accueil. Tous les jours ça a été des rencontres magnifiques; voir les jeunes sportifs arborer fièrement leur médaille de retour au village olympique restera un grand souvenir.» Ce qui a marqué Jean-Marc? «Avant tout la simplicité et la jeunesse de ces Jeux», répond le Morginois établi à Corcelles-le-Jorat.

Venu d’une terre où le ski de fond est une véritable tradition, le Bellerin Marc a, lui, suivi à distance les exploits des fondeurs à la Vallée. Il a par contre largement profité des compétitions dans les Alpes vaudoises. «On ne pouvait pas rêver mieux: la neige et le beau temps étaient au rendez-vous. C’est une réussite. Les infrastructures étaient au top; il ne faut pas oublier que c’est grâce à ces Jeux que la région a pu les voir sortir de terre!» Et le Chablaisien d’ajouter, en guise de pique au référendum qui a scellé le sort de la candidature de Sion 2026: «C’est une telle réussite que les Valaisans nous envient ces Jeux.»