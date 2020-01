Dix conseils pour devenir les champions de demain

La transmission des expériences est un élément clé des Jeux olympiques de la jeunesse. Parmi les 300 animations proposées à Lausanne, le forum «Graines de champion» a offert aux jeunes sportifs de la région quatre ateliers qui avaient pour thèmes «la double carrière», «le media training»,«le sponsoring» et «la maîtrise de ses émotions». Grâce aux différents acteurs du sport invités par le conseil des athlètes de Lausanne 2020, les 130 sportifs (la moitié provenait de l’élite juniors) ont pu repartir du Casino de Montbenon avec une série de tuyaux et de conseils utiles pour leur carrière. En voici dix qui nous ont paru particulièrement judicieux.

1) Anticiper

Mener de front sport et études n’est pas simple. «Il est important d’anticiper, de faire une planification de l’année», observe Cédric Monod, ancien patineur de l’élite et enseignant au gymnase. Lors de sa formation, ne jamais hésiter à demander de l’aide aux enseignants et aux camarades. Les premiers peuvent fournir du travail en amont pour ne pas accumuler de retard. Les seconds peuvent prendre et partager des notes durant la période d’absence.

2) Participer

Lors des cours au gymnase ou en apprentissage, les sportifs doivent avoir 100% d’attention sur ce qui se dit en classe. Comme un shift en hockey sur glace. Le but est d’intégrer immédiatement la matière, ce qui, ultérieurement, nécessitera moins de révisions et moins de fatigue.

3) Des parents discrets

La passion et l’envie de s’engager à fond dans des compétitions doivent être le moteur des athlètes. Les parents, principaux sponsors, taxis et soutiens de leurs enfants doivent encourager, mais pas pousser. «Comme au curling, ils doivent balayer, mais laisser glisser la pierre», image habilement Cédric Monod.

4) Fidèle à ses valeurs

Devant les médias, ne surtout pas jouer un rôle. Rester soi-même, naturel·le, avec ses qualités, ses défauts. Et surtout rester fidèle à ses valeurs.

5) Bien se préparer

Préparer un mini-CV peut s’avérer utile en cas de sollicitation de la presse. Avoir sous la main une photo libre de droits est tout aussi important. Lors d’interviews filmées, il est nécessaire de soigner son apparence. Il faut bien choisir ses réseaux sociaux (Instagram, Snapchat, Facebook, etc.) et son public cible pour diffuser des posts (pas trop longs) sur son actualité.

6) Oser s’exposer

Comment trouver des sponsors? «Les marques préfèrent quelqu’un qui s’expose, observe Béatrice Montserrat, de McDonald’s Suisse. La bonne relation entre sponsor et athlète est essentielle. Êtes-vous en phase avec la marque? Quels sont les retours attendus? Ce sont des questions qu’il faut se poser.»

7) Dire merci

«Soigner ses soutiens est primordial, note Pamela Fischer-Nicod, olympienne en natation artistique. Partout où nous allions avec ma partenaire de duo, nous envoyions des cartes postales à nos sponsors pour garder un lien. Il ne faut jamais oublier de les remercier.»

8) Être respectueux

Surtout oubliez l’humour et ce qui pourrait être pris comme une provocation sur les réseaux sociaux. «Une de nos athlètes avait posté ce message: «Mdr, McDo me refile 2000 francs et je mange chez Burger King», se souvient Béatrice Montserrat. Nous n’avons pas reconduit ce partenariat!»

9) Gérer ses émotions

Vivre et oser ses émotions est essentiel. «J’invite tout le monde à ne plus parler d’émotions négatives ou positives, mais d’émotions confortables ou inconfortables, propose Mark Milton, directeur de la fondation Education 4 Peace. Parce que même une émotion comme la colère ou la rage va nous dire quelque chose d’essentiel.» Mettre un mot précis sur ses émotions aide. «Plus vous serez précis sur la dénomination de vos émotions, plus vous serez connecté à vous-même. Il est important en tant que sportif de savoir que même quand ça ne va pas, on peut sentir ce qui se passe en soi et se sentir vivant.»

10) La bonne attitude

«Nous avons proposé d’introduire la cinquième compétence dans le sport, reprend Mark Milton. Après le physique, la technique, la tactique et le mental, il y a l’attitude. Quelle est mon attitude avec mes adversaires, coéquipiers, coaches, parents? Les émotions vont nous permettre de devenir plus conscient de notre attitude. Il est important d’être à l’écoute de ses émotions pour se respecter. Quelle est mon intention? Gagner à n’importe quel prix? Avec les dérives que sont le burn-out ou le dopage?»