Les skieurs mongols sont devenus les chouchous de la vallée de Joux

Le ministre des Sports de Mongolie pourra ériger une statue à Pascal Gertsch. Ce médecin vaudois a réussi son pari d’envoyer une équipe de ski de fond à Lausanne 2020. «Vous verrez, ils ne seront pas ridicules», avait-il clamé haut et fort, il y a trois ans, au moment de créer un ski-club Suisse-Mongolie et de présenter son idée d’envoyer des descendants de Gengis Khan aux JOJ. Un rêve qui s’est concrétisé ce week-end et qui a vu quatre jeunes (deux filles et deux garçons) de 15 à 17 ans disputer les épreuves sur la piste de la Thomassette. Et force est d’admettre qu’ils n’ont pas été ridicules.

Oubliez les athlètes exotiques que l’on voit parfois aux Mondiaux et aux JO. Ceux qui font parfois rire par leur style saccadé et leur dégaine aléatoire. Ces skieurs venus d’un pays 38 fois plus grand que la Suisse, mais qui ne compte que 3 millions d’habitants, ont de la technique et de belles qualités. Mais toutefois pas assez de pratique pour passer l’écueil des qualifications du sprint de dimanche. «Mentalement, j’étais prêt pour la bataille et j’ai accompli ma mission», explique Khongor Batsukh, avec fierté. «Il manque à ces jeunes un an de pratique pour passer en quarts de finale, estime Pascal Gertsch. Pour façonner un skieur nordique, il faut au moins six ans. Là, avec un an de pratique supplémentaire, je pense qu’on en aurait qualifié un ou deux.»

Nombreux donateurs

Pour obtenir le droit de disputer ces JOJ, les quatre skieurs asiatiques sont allés chercher leur sélection sur le terrain. Tout d’abord en disputant des épreuves FIS sur skis à roulettes. Puis sur la neige, en Scandinavie, après avoir passé des milliers de kilomètres en camping-car. Aucun cadeau ne leur a été fait. Si ce n’est celui des multiples dons en argent et en nature reçus depuis la mise en place du projet. «Sans cette générosité d’entreprises et de particuliers, jamais je n’y serais arrivé, souligne Pascal Gertsch, mécène et entraîneur. Le revenu moyen en Mongolie se monte à 300 francs mensuels. S’offrir du matériel de compétition est impensable, dans ces conditions.»

Au bord de la piste, plusieurs groupes reconnaissables à leurs drapeaux mongols ont encouragé les quatre jeunes, dont l’histoire a particulièrement ému la Suisse romande. Parmi les milliers de personnes du public, il y a Sandrina Gertsch, fille de Pascal, venue avec sa nièce Sarah et Sylvie Bohard, épouse d’Alain qui entraîne aussi la délégation mongole. «On crie pour eux, mais aussi pour les autres nations qui en ont besoin, sourit Sandrina Gertsch. Beaucoup connaissent l’histoire autour de ces sportifs et sont venus les encourager. Il y a aussi des gens de la diaspora.» Parmi eux, Byamba Jaquier qui a fait le déplacement de Genève avec sa famille. «Voir ces jeunes aux JOJ est une grande fierté. Je trouve cela émouvant. Il fallait être présents pour les soutenir.»

Des jeunes émerveillés par leur expérience au village olympique. «Vivre au Vortex est magique, ose Khongor Batsukh. L’ambiance y est très positive. On rencontre des athlètes de nombreux pays. On échange des pins, on fait du tir à l’arc ensemble. Ce qui m’a le plus surpris en Suisse, c’est le respect qu’il y a entre les gens.»

Cette première expérience olympique en appelle d’autres. «Mon but est de m’entraîner dur et de me qualifier pour les JO de Milan-Cortina, en 2026», ajoute le jeune Mongol. Un objectif qui se fera sans Pascal Gertsch. L’ancien médecin des Diablerets, âgé de 73 ans, va passer le relais à une quinzaine d’entraîneurs de là-bas. «Je ne veux pas m’incruster, dit-il. Le service national du sport en Mongolie a trouvé le financement pour envoyer ces coaches en Suisse, afin de se former. C’est désormais à eux d’empoigner le projet Milan 2026.» Pascal Gertsch continuera toutefois d’acheminer du matériel sur place et de soutenir avec force et ferveur son insolite groupe de skieurs.