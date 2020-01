Se régaler pendant les Jeux

Lausanne se veut toujours ville du goût, depuis qu’elle a été la capitale de la Semaine du même nom en 2012. D’autant que la cité fait partie du réseau Délices réunissant une série de villes internationales qui ont mis la gastronomie au centre de leurs préoccupations. Enfin, Lausanne est membre depuis peu des Great Wine Capitals, une autre association qui regroupe, elle, des lieux viticoles qui proposent de l’œnotourisme. Autant dire que lorsqu’elle accueille les Jeux olympiques de la jeunesse, Lausanne n’oublie pas de proposer de quoi sustenter aussi bien les athlètes, les bénévoles que les participants à Lausanne en Jeux! et ses trois cents activités.

Comme le promettent les organisateurs, «il y en aura pour tout le monde, enfants comme adultes, pour tous les budgets et régimes alimentaires, dans une ambiance festive! Avec un point d’honneur mis sur l’écologie et la collaboration avec des partenaires locaux.» L’offre gastronomique va donc se développer en sept thèmes et autant de lieux. A chaque fois, en partenariat avec un ou plusieurs acteurs locaux qui vont mettre en avant leurs spécificités. Et on n’oubliera pas les autres sites des JOJ.

Sur la place Saint-François, rebaptisée Belle Place, autour de la Maison des sites, c’est le terroir qui sera à l’honneur des différentes propositions. Dans la maison même, Terre Vaudoise propose un restaurant avec des produits des différents sites des JOJ. Comme une truite des Diablerets, un vacherin Mont-d’Or de la Vallée ou les vins de la Ville de Lausanne, plus grand propriétaire public de vignes en Suisse, avec ses cinq domaines entre Mont-sur-Rolle, Allaman, Saint-Saphorin et Dézaley. Différents événements ponctuels avec des acteurs des sites olympiques sont également prévus, comme une soirée Vins Vins conclues sur un magnifique millésime 1988.

A côté, le Chalet à Raclette déclinera six fromages provenant d’autant de sites des JOJ. Un autre chalet proposera des hot fondues et des fondues classiques sur des arbres dédiés, alors qu’un fromager fabriquera tous les mercredis et samedis. Enfin, le Sainf, une tente de 240 m², déclinera la gastronomie lausannoise avec des produits des diverses microbrasseries, des fromages, des cafés sélectionnés par The Coffee Society et des brunches du dimanche proposés par des traiteurs locaux.

A la place Pépinet, on mettra le cap sur le monde entier grâce à un partenariat avec l’EVAM, l’établissement d’accueil des migrants. La Nouvelle Vague, c’est son nom, verra ainsi des migrants préparer chaque jour trois plats de leurs différents pays. Dédiée aux jeunes, cette place sera sans fumée et sans alcool.

La place Centrale sera la place des Fêtes. Face au skatepark, la Cave urbaine déclinera des vins locaux tout au long des JOJ, et organise cinq soirées de rencontres avec des producteurs de la région. Depuis le balcon, on plongera sur les animations de la scène du BodyCity.

La place de l’Europe se rebaptise l’Après-Ski pour une ambiance très station. Sept chalets proposeront leurs plats, dont un à 5 fr., un végétarien et une demi-portion. Un grand bar complétera l’atmosphère d’altitude.

Sur la terrasse Jean-Monnet, Bô Noêl joue les prolongations. Au 2020, on s’offre des raclettes et des fondues tout en surplombant la place de l’Europe. C’est aussi ici que mangeront les classes en visite, à un tarif spécial de 12 fr.

La place de la Riponne devient l’e-Arlaud pour accompagner les joueurs qui sortiront de leurs parties à l’eSpace. Ici, mercredi, samedi et dimanche, c’est le royaume des food-trucks.

Le casino de Montbenon sera lui le point de rencontre des bénévoles qui y dégusteront plus de 12 000 repas tout au long de la manifestation. Il accueillera aussi la Table de la solidarité où, grâce à un partenariat avec Caritas et l’aide d’urgence de la ville, 10 repas seront offerts à chaque service aux plus démunis.