Thomas Bach: «Je ne m’attendais pas à voir autant de monde aux JOJ»

Un succès populaire indéniable

Commentaire

Les 7900 billets de la cérémonie d’ouverture des JOJ avaient certes trouvé preneur en deux heures. Mais de là à voir affluer des milliers de spectateurs au bord des pistes de ski alpin ou de biathlon, il y a de quoi être surpris.



D’autant plus que les épreuves de Lillehammer, lors des 2es Jeux de la jeunesse, il y a quatre ans, n’avaient pas véritablement attiré les foules. Et cela, malgré la ferveur bien connue des Norvégiens pour le sport.



Quoi qu’il arrive durant la dizaine de jours à venir, Lausanne 2020 est déjà assuré de faire un meilleur score que Lillehammer, en termes d’affluence. Les chiffres de 2016 indiquent qu’il y a eu 210'000 spectateurs sur l’ensemble des Jeux.



À ce jour, 135'000 billets ont été réservés rien que sur les épreuves indoor des patinoires lausannoises. Ajoutez les 80'000 élèves (vaudois et français) invités et le compte est plus que bon.



En plus, ces chiffres ne prennent même pas en compte les spectateurs des épreuves en plein air, hors contexte scolaire.



Cette réussite n’est pas étrangère aux compétences des organisateurs locaux, lesquels ont mis leur savoir-être et leur savoir-faire au service de ces Jeux et de ses athlètes venus du monde entier.



Pierre-Alain Schlosser, journaliste