Des bénévoles diffuseurs de wifi suivent les athlètes des JOJ

«Nous vivons avec une génération qui ne trouvera pas grave si on lui coupe l’eau chaude. Mais si vous lui coupez internet…» Mieux que personne, Sébastien Dauxerre, responsable du village olympique, sait où se trouvent les priorités des ados de 14 à 18ans. Ainsi, 580antennes wi-fi ont été installées au Vortex pour permettre à ces athlètes de rester connectés. Une installation indispensable, surtout si l’on songe que les prochains locataires des lieux seront des étudiants de l’université voisine.

Ces JOJ seront à coup sûr les plus connectés de l’histoire puisque, avec le même code wi-fi, les participants ont la possibilité d’avoir en permanence accès à internet. À savoir dans leur chambre, sur les lieux des compétitions, comme lors des trajets en transports publics. Une prouesse rendue possible grâce à des bénévoles qui suivent les athlètes lors de chacun de leurs transferts. Ces «chaperons», comme on les appelle, sont reconnaissables à leur sac à dos bleu à l’intérieur duquel se trouve un routeur.

Objectif: réseaux sociaux

«Une quarantaine de volontaires se relaient pour accompagner ces groupes d’athlètes. En général, chacun d’entre eux suit une vingtaine de jeunes, explique Laura Clavien, coordinatrice transports des JOJ. Il s’agit d’un service que nous mettons en place afin que les participants aux Jeux puissent être présents à tout moment sur les réseaux sociaux. Cette mesure leur permet aussi de se préparer et de communiquer avec leur équipe quand ils le souhaitent.»

Ainsi, ces volontaires, équipés d’une pancarte rose avec le nom de leur groupe et le fameux routeur, se lèvent souvent dès potron-minet. Les premiers départs de Chavannes-près-Renens, où se trouve le Vortex, sont programmés à 6heures du matin. Direction les Alpes vaudoises ou Les Tuffes, soit les trajets les plus longs pour les compétiteurs.

Loris Uberti, gardien des M17 du LHC et athlète des JOJ, fait partie des 1872acteurs de ces joutes olympiques. Quand nous l’avons rencontré, il se trouvait à l’arrêt d’une station de métro, les yeux rivés sur son portable. «Je prends beaucoup de photos en groupe, pour avoir des souvenirs, raconte le sportif. J’utilise également mon téléphone pour parler avec mes partenaires de hockey 3 contre 3. Comme j’ai été victime d’une commotion et que je ne peux plus jouer, je prends des nouvelles de mon équipe par ce biais. J’utilise aussi internet pour me rendre sur mes réseaux sociaux préférés: Instagram et Snapchat.»

Pour cette génération hyperconnectée, le téléphone portable est devenu un outil social indispensable. On communique, on échange, on partage à tout va. Comme ces Jeux sont les leurs, fournir un accès facilité à internet tombe sous le sens. Et, pendant qu’on y est, pourquoi les organisateurs se priveraient-ils des retombées générées par ce mode de communication? Une publicité à moindres frais diffusée dans les 79 nations représentées à Lausanne jusqu’au 22 janvier.

Atelier vidéo

En prenant le train pour les Alpes vaudoises, nombreux seront les jeunes olympiens à capturer les images des vignes de Lavaux et du lac, avec en arrière-plan la sculpture naturelle que forment les Alpes. Une carte postale qui nourrira allégrement les réseaux sociaux des athlètes.

Toutefois, ce n’est pas parce que le wi-fi est facile d’accès que les images diffusées doivent être négligées. Au Vortex, le programme éducatif des Jeux a prévu un atelier de tournage et de montage de vidéos. Cet apprentissage de la narration cinématographique tourne autour de thèmes tels que «Ma vie dans le village des athlètes», «Mon programme d’entraînement» ou encore «L’expérience JOJ, voyages culturels, démonstrations pratiques». Les jeunes peuvent réaliser des vidéos avec leur portable ou emprunter des caméras GoPro ou des appareils avec stabilisateur intégré de type Osmo Pocket.

Un bagage supplémentaire dans la besace de ces jeunes talents.