Les cinq événements des JOJ à ne pas rater

C’était le 31 juillet 2015 à Kuala Lumpur. Lausanne était désignée pour accueillir les 3es Jeux olympiques d’hiver de la jeunesse. Tout était alors à faire, à inventer. Quatre ans et demi plus tard, les JOJ sont prêts à étonner et à innover. Huit sites accueilleront les 1872 athlètes de 14 à 18 ans venus de 79 nations. Outre les quatorze jours de pratiques sportives, les animations annexes vont mettre en avant le savoir-faire helvétique. Imaginez, il y aura plus de 300 actions, rien qu’à Lausanne.

Pour que la fête soit totale, l’entrée dans les stades et autres lieux de compétitions sera gratuite. Une inscription est toutefois nécessaire dans les lieux couverts. Ainsi, les épreuves de patinage et de short-track affichent déjà presque complet. Sept sessions de patinage artistique sur neuf le sont, alors que la Skating Arena (ex-Malley 2.0) peut contenir 5500 places! Avant même l’allumage de la vasque olympique, 100'000 billets ont été distribués, sans compter les 70'000 élèves qui débarqueront dès vendredi sur les différents sites.

Mais il reste encore beaucoup de places. Dans la vaste Vaudoise aréna, dont la configuration pour les JOJ permettra d’accueillir 7900 personnes, les sessions de hockey sur glace ne seront jamais complètes. «Si nous recevons entre 1000 et 2000 spectateurs, nous serons déjà satisfaits, assure Ian Logan, directeur général de Lausanne 2020. Pour s’y rendre, il suffit de s’inscrire sur son portable, même cinq minutes avant la session.»

En attendant les trois coups, et afin d’y voir plus clair sur ce «festival du sport», nous vous proposons une sélection de cinq événements incontournables qui auront lieu du 9 au 22 janvier.

1) La cérémonie d’ouverture

Il s’agit du moment le plus attendu des Vaudois, puisque les 7900 places payantes (entre 59 francs et 79 francs) ont trouvé preneur en deux heures!

«Le thème est «Home», rappelle Ian Logan. Car on est à la maison, dans la capitale olympique. On doit se sentir cosy, chez soi, en termes de sports d’hiver. Le concept de la cérémonie part, comme tout le reste, de l’engagement des jeunes. Les écoles de la région ont été sollicitées, à l’instar de celles du cirque et de la musique.» Le spectacle s’articulera autour de sept tableaux artistiques ainsi que sur des éléments symboliques de l’olympisme.

Comme aux JO traditionnels, il y aura le défilé des athlètes et l’allumage de la vasque. Qui sera le dernier relayeur ou la dernière relayeuse? La cérémonie sera retransmise jeudi dès 19h50 sur RTS2.

2) Le hockey 3x3

Cette discipline sera la grande curiosité de ces JOJ. En plus du tournoi traditionnel apparaîtra pour la première fois ce concept venu du Canada. Comme pour le basket 3x3, cette version du hockey se veut plus dynamique et plus «jeune». Les tiers-temps ne durent que 16 minutes et les shifts n’excèdent pas plus de 50 secondes. Après ce laps de temps, un signal sonore retentit et les joueurs doivent quitter la glace et se faire remplacer par un nouveau trio. Deux parties se jouent simultanément sur la largeur de l’aire de glace de la Vaudoise aréna.

Les équipes seront composées par des joueurs et joueuses issu(e)s de deux pays différents. Cette compétition aura lieu du 10 au 15 janvier.

3) Le sprint du ski-alpinisme

Dès vendredi, cette nouvelle discipline entrera dans le giron olympique avec les épreuves individuelles. Une belle reconnaissance pour le ski-alpinisme, qui connaît un succès grandissant en Suisse, comme dans les 31 autres nations membres de la fédération internationale. Les sprints du lundi 13 janvier (10h30) devraient être le point d’orgue. Si les épreuves individuelles (jusqu’à 1900 m de dénivelé) durent généralement entre 1h30 et 2h, il faut environ 3 minutes aux meilleurs pour terminer leur sprint (100 m de dénivelé). Un relais mixte sera encore organisé le mardi 14 janvier. À ne pas manquer! Surtout que deux pétillantes Vaudoises seront en lice sur les pentes de Villars-sur-Ollon. Thibe Deseyn, de Leysin, et Caroline Ulrich, de LaTour-de-Peilz, donneront encore plus de ferveur aux spectateurs. Les deux jeunes filles avaient brillé en montant à plusieurs reprises sur le podium des Mondiaux juniors, déjà organisés à Villars. Caroline Ulrich avait notamment remporté quatre fois l’or!

4) La fête sur la place des Médailles

Le Flon, ses bars branchés, ses restaurants et sa place des Médailles des JOJ. Tous les soirs à 19h une cérémonie protocolaire récompensera les trois meilleurs des disciplines du jour. «Les athlètes descendront des stations pour y assister, explique Ian Logan. Il y aura les médailles, les hymnes, la montée des drapeaux et… des frissons.» Pour garder l’ambiance le plus longtemps possible sur la place, des concerts seront organisés tous les soirs, dans le prolongement de la cérémonie. Les artistes les plus connus sont Charlie Winston («Like a Hobo»), le lundi 13, ou encore Bastian Baker, lors de la cérémonie de clôture, le 22, toujours au Flon. Ces concerts sont tous gratuits.

5) Le short-track

Les 18, 20 et 22 janvier, la Skating Arena (Malley 2.0) accueillera le patinage de vitesse sur piste courte. La première session (5500 places) est déjà complète. L’engouement pour cette discipline est certain. À ne pas manquer: les prestations des deux membres du Lausanne Short Track, Alexia Turunen et Thibault Métraux.