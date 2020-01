Les JOJ, c'est bel et bien fini

La flamme a été éteinte. Le Village olympique se vide de ses derniers athlètes. Les stands et les diverses installations du centre-ville de Lausanne sont démontés... Les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver, troisièmes du nom, sont bel et bien terminés. Retour en vidéos sur deux semaines de sport et de fête aux quatre coins du canton et même au-delà.

Et pour clore cette merveilleuse aventure qu’on été les Jeux Olympiques de la Jeunesse de #Lausanne2020, voici les meilleurs moments en images.#YouthOlympicspic.twitter.com/GapHeOUzMd — Lausanne 2020 ?? Winter Youth Olympic Games ???????????? (@lausanne2020) January 22, 2020

Haïti, la délégation qui détonne aux JOJ

Danse et sports urbains à l’honneur à Lausanne

La première semaine de compétition en 2 minutes

Cérémonie d'ouverture