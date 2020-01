JOJ: à la découverte du hockey 3x3

«Rapidité, endurance et puissance.» Ce n’est pas une publicité pour une voiture japonaise, mais plutôt la façon dont Loris Uberti résume le hockey à 3 contre 3. Le gardien de 15 ans vient de Martigny, joue en club pour les moins de 17 ans du Lausanne HC et les M20 de Forward Morges et a été sélectionné pour les Jeux olympiques de la jeunesse afin d’y disputer un tournoi pas comme les autres.

Ce vendredi, à la Vaudoise aréna, il a défendu la cage de l’équipe Jaune, battue 10-5 par les Verts. À ses côtés, des coéquipiers biélorusse, slovène, autrichien, espagnol, italien, français, tchèque, néerlandais, norvégien, belge et roumain. Rien que ça! Les diverses formations en lice ne peuvent, en effet, pas comporter plus d’un élément de chacun des 40pays, qui ont envoyé un ou plusieurs représentants pour cette nouvelle discipline testée cette année par le CIO.

Les jambes qui brûlent

«Je ne parle que français et un petit peu anglais... Au sein de l’équipe, on se débrouille. On a un entraîneur assistant qui est francophone, il me traduit quand je ne comprends pas et quelques autres personnes parlent ma langue aussi», sourit celui qui a représenté la Suisse une fois chez les moins de 16 ans. «On a eu juste un entraînement d’une demi-heure et un autre d’une heure avant notre entrée dans le tournoi... Pour le poste de gardien, cette discipline est vraiment plus physique (ndlr: les portiers jouent 8 minutes par tiers-temps de 16 minutes). Les deux premières périodes, ça va encore. Mais lors de la troisième, ça commence à devenir dur pour les jambes. Elles brûlent un peu!»

Loris Uberti loge comme tout le monde au Vortex, le Village olympique. Mais pas avec ses coéquipiers de quelques jours. «On est réunis par nation, indique le Valaisan. Je suis content de vivre cette expérience. Ce que je retiens de ces JOJ jusqu’ici, c’est de faire de nouvelles connaissances, d’aller jouer avec plein de gens qui nous regardent et de pouvoir se dire: «C’est les Jeux olympiques.» Je n’arrive même pas à réaliser que c’est la vraie vie!»

Samedi, il vivra encore un autre bout de son rêve et défiera cette fois les Gris le matin et l’équipe Orange l’après-midi. Oui, ce tournoi est haut en couleur.