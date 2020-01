Lausanne a allumé sa flamme olympique

Réactions des personnalités



Christophe Dubi, directeur des Jeux olympiques



«Cette cérémonie était sobre, élégante, dynamique, jeune, créative. Je l’ai trouvée très suisse. Le chœur des enfants pendant l’hymne olympique m’a particulièrement ému. J’ai aussi apprécié le patinage de Stéphane Lambiel et Virginie Faivre dans son rôle de présidente. Elle porte magnifiquement le projet.»





Denis Oswald, membre du CIO



«C’était magnifique. Aux JOJ, il n’y a pas d’immense budget pour la cérémonie et pourtant on a vu quelque chose d’extraordinaire. On a utilisé les ressources d’ici: Béjart, Lambiel. J’ai adoré le cor des Alpes, le Cantique suisse et l’hymne national interprétés par les enfants. Il y avait beaucoup d’émotions.»





Adolf Ogi, ancien président de la Confédération



«Formidable! Cette façon de faire est l’avenir des JO. On a vu un show réalisé avec le cœur et qui va droit au cœur. Si le Mouvement olympique veut survivre, il doit suivre cet exemple. J’ai aimé lorsque le drapeau olympique ne s’est pas déployé. C’est aussi ce qui fait le charme de la cérémonie.»





Jacky Delapierre, organisateur Athletissima



«Ce sont des instants que Lausanne attendait depuis longtemps. On a pu voir que la Suisse pouvait compter sur ses racines, ses valeurs. Cela donne envie d’aller voir les épreuves et de soutenir les jeunes. Personnellement, je me rendrai aux Diablerets, à Leysin, à Villars, aux Tuffes et à Lausanne pour voir le short-track et le hockey.»