Leuba et Tosato célèbrent la foi olympique des JOJ

Célébration inédite, dimanche, à la cathédrale de Lausanne. En marge des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), la pasteure Line Dépraz avait invité le conseiller d’État Philippe Leuba et le municipal lausannois Oscar Tosato. Ils ont présenté leur prédication personnelle sur le thème «valeurs olympiques et valeurs bibliques». Nous les avions interviewés en amont.

Quelle est pour vous la plus belle valeur olympique?

Philippe Leuba: Les Jeux olympiques constituent la plus grande des manifestations sportives. En parlant du sport, le baron Pierre de Coubertin, père des Jeux olympiques (JO) modernes, a donné cette définition: «Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre.» Cette citation répond mieux que je ne saurais le faire. Tout y est!

En quoi cette valeur vous apparaît-elle étroitement liée avec les valeurs bibliques?

P.L.: Si l’on réfléchit à la condition humaine, au sens de la vie, force est d’admettre que la foi chrétienne est à l’homme ce que le sport est au sportif dans la définition qu’en donne le baron de Coubertin. La foi est la réponse permettant à l’homme de vaincre la peur, la fatigue et la difficulté de sa condition.

Et pour vous, Oscar Tosato, quelle valeur olympique vous parle le plus?

Oscar Tosato: Si l’on s’en tient aux trois valeurs fondamentales du Mouvement olympique, soit excellence, respect et amitié, c’est la dernière qui me parle le plus. Les athlètes rêvent de participer aux Jeux olympiques pour se rassembler et partager des valeurs en prenant part à des compétitions lors desquelles ils savent qu’ils ne vont pas gagner. Ils le font dans une forme de communion qui transcende les disciplines et la logique des classements et médailles. Durant les JOJ, nous développons cette vision du sport et de l’humain encore davantage. Lors des compétitions de hockey sur glace, des équipes mêleront des athlètes issus de différentes cultures et nations. Toutes les actions favorisant la rencontre et la cohabitation sont constructives. Le sport et le jeu en sont des vecteurs facilitants.

Et quel lien avec les valeurs bibliques?

O.T.: Comme dans le sport, l’amitié – ou la fraternité, selon sa sensibilité – est l’un des piliers de nombreuses religions et spiritualités. Grâce à elle se développent, depuis l’enfance, l’ouverture à l’autre, les relations et les échanges. Elle est à l’origine des actions de solidarité et de paix. Au final, l’amitié est la base du vivre-ensemble et de la cohésion sociale – elle permet de transcender les différences et de nous rencontrer.

De manière générale, voyez-vous d’autres liens entre sport et éthique chrétienne?

O.T.: Ils sont nombreux! Le sport comme la religion nous aident dans notre quotidien grâce aux valeurs qu’ils portent, tels le respect, le goût de l’effort, l’abnégation ou la solidarité. Tous deux nous permettent de devenir meilleurs, que ce soit en partant de nous-même ou avec les autres. Chaque victoire, chaque défaite représente une étape sur ce cheminement et c’est ce dernier qui est important, puisque c’est au fil de celui-ci que toute personne se construit. P.L.: Paul l’écrit aux Corinthiens, dans sa première lettre (chapitre 9, versets 24 à 27), lorsqu’il s’inspire de l’exemple du sportif pour instruire ses correspondants: le goût de l’effort, le refus de la facilité, voire même l’esprit de compétition!

Qu’est-ce qui vous a motivés à répondre favorablement à cette invitation?

P.L.: La thématique proposée «La foi et le sport» me paraît intéressante, quand bien même je ne suis pas... docteur en théologie! O.T.: Les JOJ permettent d’aborder de nombreux sujets comme la santé, l’alimentation, les différences d’us et coutumes… et de proposer des animations comme la visite de la cathédrale, son beffroi et de faire le guet. À Lausanne, cette animation sera conduite sous la responsabilité de jeunes requérants d’asile.

Quels sont vos liens avec la foi chrétienne?

P.L.: Je suis protestant; j’ai siégé plusieurs années au Conseil de paroisse de Chexbres-Puidoux (qui est devenue celle de Saint-Saphorin); je suis encore occasionnellement lecteur le dimanche au culte dans ma paroisse.

Et vous?

O.T.: Je suis issu de la culture du monde chrétien et je me retrouve dans certaines de ses valeurs humaines. Ayant par exemple travaillé pendant vingt ans au sein du Centre social protestant (CSP), cette convergence de valeurs m’a aussi permis de développer mon propre regard au sens humaniste. Assurément, ces valeurs nous permettent de construire des ponts entre nos différences pour nous mettre en lien et c’est essentiel.