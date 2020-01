Un riche programme culturel se déploie pour Lausanne en Jeux!

Pour Fabrice Bernard, adjoint aux manifestations au Service de la culture de la Ville de Lausanne, c’est clair, l’offre culturelle qui accompagne les Jeux olympiques de la jeunesse, à l’affiche de Lausanne en Jeux!, est tout sauf un prétexte marketing. «C’est au contraire un véritable projet que nous avons mené de front avec plus de 40 associations et institutions sportives et culturelles, explique le chef d’orchestre du menu, avec un enthousiasme communicatif. Je suis assez fier que la ville propose un si beau programme pour accompagner les compétitions. Le but n’était pas d’imposer quoique ce soit aux institutions, mais plutôt de les inviter à parler de sport.»

Les événements se répartiront dans plus 35 lieux, agissant aussi comme un liant social pendant cette période de célébration de la jeunesse et des sports. Musées, théâtres, espaces dédiés aux plateformes numériques et à la musique, tant d’entités qui déploieront leurs ailes avec une énergie fédératrice, autour d’un projet: raconter le sport, le corps ou tout simplement célébrer l’espace public, à travers autant de projections spéciales que d’œuvres inédites ou d’expositions temporaires. Un vent nouveau emporte vers la réflexion et le décloisonnement. Le ton est donné… la scène est à vous!

Lausanne, divers lieux. Du 9 au 22 janvier.

lausanne2020.sport/lej

BodyCity

Le show inédit qui regroupe plus de 50performeurs

Si les barrières entre sport et culture sont poreuses dans la programmation, elles le sont également dans certaines performances. La création pluridisciplinaire BodyCity est dans ce sens l’emblème de l’ouverture d’esprit de Lausanne en Jeux!, présentée à ciel ouvert, à la place Centrale. Spectacle vivant aux multiples facettes, il a été conçu avec 50jeunes performeurs d’écoles locales ou d’associations, qui combinent leur savoir-faire, et qui interagissent avec du «vidéo mapping», soit des images projetées sur leur corps et le sol, pendant toute la durée du spectacle. Plusieurs disciplines seront représentées, comme la danse classique, avec les interprètes de l’école Rudra-Béjart de Lausanne, mais aussi le skateboard, le roller, la trottinette ou le parkour. «Pour nous, cette performance représente tout un symbole, note encore Fabrice Bernard. Cette proposition rassemble des jeunes artistes comme des break dancers ou des sportifs d’élite pratiquant des sports urbains. Enfin l’idée était vraiment de laisser les jeunes être le moteur central du festival.»

Les 9, 11, 12, 18 et 19 janvier à 18h.

Cinéma

Un programme sportif à la Cinémathèque

À l’affiche de la Cinémathèque, au Casino de Montbenon, fictions et documentaires font honneur aux exploits sportifs. Une façon de rappeler que le septième art a mis en images le sport dès ses débuts, avant la télévision, comme le rappelle Gérard Camy, coauteur du livre «Sport & Cinéma», et qui présentera également l’avant-première romande de «Football infini» (21 janvier, 19h) de Corneliu Porumboiu: «On retrouve le sport au cinéma depuis toujours. Les frères Lumières ont montré des films de football, de vélo ou de sports originaux, comme la course en sac. La boxe a été filmée tout de suite, et tous les comiques, de Charlie Chaplin à Harold Lloyd en passant par Buster Keaton ou Max Linder, se sont mis à faire des films de boxe.»

Dans une sélection rigoureuse de films mettant l’activité physique en avant, on trouvera notamment de grands classiques comme «Pat & Mike» de George Cukor (7 janvier, 15h), «The Loneliness of the Long Distance Runner» de Tony Richardson (10 janvier, 18h30) ou «Invictus» de Clint Eastwood. Mais aussi d’autres qui mettent en lumière spécifiquement les sports d’hiver, comme «Downhill Racer» de Michael Ritchie (16 janvier, 21h) ou «I, Tonya» de Craig Gillespie (15 janvier, 21h). Sans oublier les incontournables, à l’image de «Rocky» de John G. Avildsen (15 janvier, 18h30), qui n’en finissent pas de traverser les époques...

Un projet ambitieux aussi, celui du Comité international olympique (CIO) qui, après vingt ans d’acharnement et de passion, achève un projet de restauration de films documentaires consacrés aux Jeux olympiques, dont certains seront projetés lors de Lausanne en Jeux! Dès 1908, les JO de Londres ont été couverts par des opérateurs pour des formats divers, jusqu’aux longs métrages, dès 1920. Le public en (re)découvrira certains, parmi lesquels des pépites comme «13 jours en France» de Claude Lelouch et François Reichenbach, sorti en 1968 (14 janvier, 18h30) ou «Visions of Eight», sorti en 1973, un documentaire sur les JO de Munich, sous le regard de huit célèbres cinéastes, dont Miloš Forman, Arthur Penn et John Schlesinger, exprimant à travers leurs cadrages une fascination sans bornes pour certaines disciplines.

L’avis de Fabrice Bernard

«Avec la Cinémathèque, on est tout de suite dans une perspective historique. Cela faisait longtemps qu’elle voulait interroger la notion de sport au cinéma. Ce dispositif a été le premier à proposer des images autour de l’activité physique. Projeter ce programme au Casino de Montbenon est également un joli clin d’œil au passé, puisque le premier siège du CIO se trouvait là!»

Jeux vidéo

À l’Espace Arlaud, on réfléchit aux jeux vidéo

Chaque centimètre carré de l’Espace Arlaud sera dédié à la culture numérique, avec des expositions permanentes qui habiteront les quatre étages, en plus d’autres manifestations ponctuelles. Avec «Jeux vidéo@eSpace Arlaud», le public fera l’expérience collective de créations helvétiques, en jouant à plusieurs autour d’un même écran, dans une démarche de décroissance. Il testera notamment «Deru – The Art of Cooperation» du studio zurichois Ink Kit, un puzzle géant à résoudre à plusieurs. Les talents vaudois seront aussi bien représentés. L’atelier Digital Kingdom propose «Swordship», un jeu qui plonge dans un univers futuriste et où un vaisseau est en charge d’effectuer des livraisons. Grâce à «Towaga: Among Shadows», du studio lausannois Sunnyside games (lire notre édition du 30 sept), le joueur incarnera Chumù, un protecteur du temple de Towaga.

Ponctuellement, des événements animeront les espaces. Parmi tant d’autres, rendez-vous à l’espace PlayUNIL pour assister à «Performance, challenge… et jeu vidéo», une conférence de Hugues Poltier, maître d’enseignement et de recherche en Philosophie à l’UNIL, en collaboration avec David Javet, co-fondateur du Gamelab (samedi 11 janvier, 18h). Sans oublier l’atelier de co-création de jeux vidéo «Ludikabrak» (samedi 18, dimanche 19 janvier à 10h), une occasion unique pour les festivaliers de développer un projet personnel… en une seule journée!

L’avis de Fabrice Bernard

«Le but ici est d’interroger comment les jeux vidéo deviennent une source de créativité. C’est un art! Pour comprendre chaque étape du processus de fabrication d’une œuvre, je conseille d’aller voir l’installation «Video Game Project», expliquant les coulisses d’un jeu réalisé sur mesure pour les JOJ. Le public comprendra ainsi l’étape du dessin, encore d’actualité même à l’ère du numérique, tout comme celle du game design, soit la conception d’un récit pour tenir en haleine le joueur.»

Musique

Des créations sur mesure

Créées spécialement pour les JOJ, des œuvres inédites seront à l’image de l’événement: rassembleuses et ouvertes sur le monde! À commencer par «Au-delà des frontières» (Salle Métropole, 12 janvier, 17h), un projet imaginé par le professeur de piano au Conservatoire de Lausanne Jorge Viladoms, qui a invité une trentaine de jeunes musiciens prometteurs kenyans, pour un concert avec l’Orchestre et les Maîtrises du Conservatoire de Lausanne.

La jeunesse sera également à l’honneur dans «À vos notes, prêts, composez!» (Salle Métropole, 15 janvier, 17h). Le concert regroupera quatre classes vaudoises de différents âges, proposant une vision personnelle des Jeux olympiques de la jeunesse, à travers des images d’archives et des compositions musicales originales. Un travail d’équipe encadré par les musiciens de l’Orchestre de chambre de Lausanne. Une belle façon de mettre en notes tout l’art du sport.

Des stars à l’esplanade du Flon

Des pointures défileront sur la scène des Médailles, située sur la patinoire de l’esplanade du Flon. L’artiste romande Phanee de Pool délivrera son slap – originale rencontre entre le slam et le rap (19 janvier, 20h15), alors que le «régional de l’étape», Bastian Baker, interprétera des morceaux de son très pop quatrième album éponyme, sorti en 2018 (22 janvier, 20h). Sans oublier Charlie Winston (13 janvier, 20h), The Gardener & the Tree (11 janvier, 19h45), Arma Jackson (17 janvier, 19h) ou encore les étudiants de l’École de jazz et de musique actuelle de Lausanne (EJMA) et de la Haute École de musique Vaud, Valais, Fribourg (HEMU), présents à haute fréquence (se référer au site internet).

Chanteurs d’opéra, ces grands sportifs!

Qui a dit que l’opéra n’était pas un sport? Des visites à l’Opéra de Lausanne permettront de comprendre à quel point l’échauffement et l’entraînement physique restent aussi essentiels pour les chanteuses et chanteurs afin de maintenir leur niveau. Après un passage à travers tous les corps de métier inhérents à l’art lyrique, des techniciens aux machinistes en passant par les accessoiristes, le public rencontrera des jeunes sportifs d’élite, généralement médaillés, en même temps qu’une poignée de chanteurs, afin qu’ils révèlent conjointement toutes les facettes sportives de leur métier. Les 12, 18 et 19 janvier dès 9h. Les 15 et 22 janvier dès 13h30.

L’avis de Fabrice Bernard

«L’avantage de la musique, c’est qu’elle touche un public large, étranger aussi. Ce vecteur rassemble bien au-delà de la langue! Pour Lausanne en Jeux!, tous les styles musicaux sont représentés, du classique, de la musique actuelle, avec l’envie de dénicher de nouveaux talents grâce à la scène de La Nouvelle Vague.»

Théatre - Danse

Rencontre urbaine et freestyle à l’Arsenic

Deux mondes se rencontrent à l’Arsenic, en collaboration avec l’exposition «Sneaker Collab» au Mudac. Daya Jones, danseuse urbaine lausannoise, croise la route de Stylez’c Huey, un pro veveysan de hip hop freestyle, le temps d’une création originale pour les JOJ. «Daya Jones x Stylez’c Huey» (18 janvier, 22h et 23h. 19 janvier, 15h), c’est tout cela, deux fans absolus de sneakers qui imaginent pour l’occasion un spectacle autour de l’objet sportif devenu urbain tant de fois revisité. Un show de haut vol, en compagnie de celle qui a inventé le «sassy concept» et d’un jeune champion du monde de hip-hop!

Un oiseau se promène à Vidy

Acrobate aérienne, Chloé Moglia part à l’aventure avec son trapèze, à quelques mètres du sol, défiant les lois de la gravité. En bas, la musicienne Marielle Chatain communique avec son instrument, le piano, allant parfois même à contre-courant des mouvements de la magicienne. Dans «L’Oiseau-Lignes» (du 10 au 18 janvier), les deux femmes se fraient un chemin vers l’inconnu, chacune à leur manière. Usant du corps, mais aussi de l’esprit.

Pièce de danse pour les enfants au Petit Théâtre

La reprise de la pièce de danse contemporaine «Hocus Pocus» au Petit Théâtre (11, 12 et 15 janvier), créée pour la première fois en 2017 au théâtre pour enfants, permettra de pénétrer dans le monde magique imaginé par le chorégraphe Philippe Saire, prévu pour petits et grands. Sur scène, deux hommes apparaissent et disparaissent en dansant, dans la pénombre, avec un dispositif lumineux composé de néons qui accompagnent leurs gestes. Dans ce spectacle, les mots ne sont pas nécessaires pour saisir les liens puissants unissant les deux hommes en mouvement...

L’avis de Fabrice Bernard

«Les théâtres ont misé sur une programmation qui met en avant le rapport au corps dans des espaces vivants, davantage que des formes plus classiques du théâtre où il est question de textes. L’admirable circassienne Chloé Moglia, qui présente son spectacle «L’Oiseau-Lignes» en est le parfait exemple. Tout comme l’Arsenic qui a aussi misé sur une danseuse suisse très connue, Nicole Seiler pour la création de «The Rest is Silence», un projet qui se penche sur les rapports entre le corps et le son, avec sept danseurs.»