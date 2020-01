La sécurité des Jeux est bien plus légère qu’à la Fête des vignerons

«On est loin des 800 personnes mobilisées chaque jour et des 8 à 9 millions (y compris la sécurité privée) engagés pour la sécurité de la Fête des Vignerons 2019!» La réponse pleine de chiffres de Denis Froidevaux, chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC), est lâchée tout de go quand on lui demande si le dispositif sécuritaire des JOJ 2020 n’est pas trop lourd.

En effet, ce ne sont que 351 personnes (dont 65 de la PCi, aux premières lignes, 70 du médicosanitaire, 30 des polices et 140 de l’armée, surtout pour la préparation des pistes) qui se retrouvent sur le terrain chaque jour, pour un coût estimé à moins de 1 million de francs (hors 39 agents Securitas). «On parle de 2,5% du budget, contre à peu près 8% pour la FéVi!» calcule Denis Froidevaux. À noter que les chiffres annoncés avant la Fête étaient de 5,5 millions et 600 personnes. Et qu’aucune facturation n’aura lieu dans le cadre des JOJ, étant donné que le Canton et la Ville de Lausanne sont coorganisateurs.

Plus de risques aux JOJ

Si la comparaison revient souvent dans la discussion, c’est que les deux manifestations sont celles qui auront le plus monopolisé les forces de sécurité vaudoises ces derniers temps. Pour chacune, deux ans ont été nécessaires pour ficeler une stratégie adéquate grâce à l’analyse précise des risques. On compare encore: 77 risques listés pour la FéVi, contre 98 pour les JOJ. Et cela coûte moins cher? «Beaucoup moins de ces risques se retrouvent dans la catégorie «menace», mais restent au rang de simple «risque» ou «problème», explique Denis Froidevaux.

La crainte de mouvements de foules, très présente à Vevey, est presque inexistante ici. Et le risque d’attentat? «Même s’il est considéré comme élevé en ce moment par la Confédération, nous l’estimons peu probable dans le cadre des JOJ. On mettra des barrières anti-voitures-béliers à Malley, jamais aux Diablerets...» Et lors d’événements officiels, l’organisateur est tenu de respecter les accords internationaux de sécurité, comme il doit assurer les normes – notamment en termes de présence médicosanitaire – établies par les fédérations sportives.

La présence d’athlètes de 79 nations «pas toutes amies les unes avec les autres» complique certainement les choses. Tout comme le fait que ces derniers sont mineurs et que nombre d’élèves romands, dont certains sont peu habitués à la montagne, se déplacent sur les sites. «S’il y a des lacunes sécuritaires, les dégâts d’image seront forts pour les organisateurs de Lausanne 2020, mais aussi pour le pays tout entier», estime Denis Froidevaux.

8 sites, 3 cantons, 2 pays

Mais les 98 risques listés sont liés en priorité à l’éclatement des sites et, partant, au dispositif de mobilité (lire encadré). Le chef de l’EMCC insiste sur l’importance d’un «concept spatial compliqué». Huit sites, trois cantons et deux pays doivent s’accorder et offrir en tout temps une vue d’ensemble.

Le grand défi est de rendre possible la prise rapide de décision, dans un cadre où cohabitent les «mentalités différentes» des Diablerets et de la vallée de Joux, la «centralisation parisienne des décisions» concernant le site des Tuffes, en France voisine, et le «daily business» que représente l’organisation de manifestations sportives pour Saint-Moritz, illustre Denis Froidevaux.

Pour cela, un centre des opérations est installé au siège de la police cantonale à La Blécherette et relié deux fois par jour en grande vidéoconférence avec des relais sur les sites. Une quinzaine de personnes représentant la police, la protection civile, le médical, les transports y travaille de 5h à 22h. En cas d’urgence, ils seront 30 dans ce quartier général. Cela pourrait être le cas vendredi prochain, lors de la manifestation du premier anniversaire du collectif Grève du climat Suisse. «Nous savons qu’elle aura lieu à la gare de Lausanne. Nous devons anticiper le moment où les délégations reviennent, et éviter absolument le mélange entre ce qui se passe aux JOJ et à la manifestation.»