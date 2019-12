Les jouets éthiques peinent à s’imposer sous le sapin

L’assortiment des vendeurs de jouets lausannois varie peu en cette période de l’Avent. La majorité bien visible des joujoux sont en plastique, fabriqués en Chine et nécessitent des piles pour fonctionner. Même si quelques efforts timides sont consentis pour répondre à une poignée de consommateurs un peu plus soucieux que les autres.

«En matière de jouets made in Switzerland, nous proposons la marque Trauffer Holzspielwaren à notre clientèle», indique Sofia Conraths, porte-parole de Manor. Stratégie semblable chez Franz Carl Weber: «On a toujours eu un petit pourcentage de clients – moins de 5% – qui s’inquiètent de l’origine de fabrication des produits et nous demandent des cadeaux en bois ou en carton», explique Fabrice Pedreira, gérant de la succursale de la Palud.

Poupées macrocéphales et armes factices

Il faut dire que les jouets qui s’arrachent cette année – et ce qu’ils véhiculent en terme de valeurs – se tiennent très éloignés des préoccupations écologiques de l’époque. À l’instar des poupées LOL – en plastique et de fabrication américaine – qui titillent le consumérisme naissant des plus jeunes.

Ces Barbie macrocéphales sont vendues dans des sphères qui ne laissent rien entrevoir de l’objet à l’intérieur. Soit on choisit, au hasard, un modèle qu’on n’avait pas encore, soit il faudra trouver une camarade de jeu pour procéder à un échange, au risque de se retrouver avec un enfant très déçu... Autres succès attendus au pied du sapin à l’éthique critiquable: les répliques d’armes ou de voitures de sport pour lesquelles il ne faudra pas oublier de prévoir des piles.

Pour ceux qui s’inquiètent de l’impact de leurs achats sur l’environnement, il est néanmoins possible d’offrir des jouets sans sombrer dans l’ultraconsumérisme de Noël. Samuel Saffore, trente ans dans le jouet dont onze en tant que patron de la Marelle à Lausanne, propose des alternatives aux grands revendeurs, ceci en appliquant quelques règles simples.

«Je vends des jouets qui laissent toute la place pour imaginer, créer et rêver» Samuel Saffore, La Marelle

«Je vends principalement des jouets en bois, fabriqués en Suisse ou en Europe.» Comme les jeux de l’atelier Fischer, une référence bernoise, l’un des succès de vente de l’enseigne. «Non seulement la fabrication est suisse mais ils font aussi de l’intégration de personnes handicapées en milieu professionnel.»

Pour les emballages, le patron de la Marelle utilise du papier suisse et des rubans compostables. Par choix personnel, il ne vend pas de Monopoly. «Je ne veux pas porter la responsabilité d’avoir donné aux enfants le goût pour la spéculation immobilière!»

Les jouets à piles sont également absents de son offre. «Pour des raisons écologiques mais aussi de simplicité. Tout ce que l’objet fait seul, c’est un espace d’appropriation en moins pour l’enfant. Je m’intéresse et je vends des produits qui laissent toute la place pour imaginer, créer et rêver.» Le patron n’a pas constaté une diminution du budget alloué par sa clientèle pour les achats de Noël. «La seule différence notable ces dernières années concerne les sacs: les clients s’organisent pour ne pas avoir besoin qu’on leur en fournisse.»

Achats en ligne et «showrooming»

Aucun des grands magasins interrogés n’a confirmé une éventuelle baisse de la clientèle. Seul un revendeur, en off, a admis que chaque année, les acheteurs étaient moins nombreux et que pour pallier le manque à gagner, il devait tailler dans le nombre d’auxiliaires engagés durant les Fêtes.

Une diminution selon lui due aux achats de cadeaux en ligne et non à un sursaut éthique. Du reste, la pratique du showrooming – qui consiste à se renseigner en magasin pour ensuite acheter ailleurs sur internet à des tarifs les plus bas possible – serait en pleine croissance.

Samuel Saffore n’a quant à lui rien observé de semblable. Estimant ne pas faire le même métier que les King Jouet, Manor ou Franz Carl Weber, il soigne la niche dans laquelle il se trouve. «On ne vient pas chez moi pour le truc à la mode. On vient pour des conseils et parce qu’on adhère à ma vision du jouet.»

Une vision idéaliste que le patron revendique. «C’est parce que je n’ai jamais eu de volonté de me développer que je peux continuer à mener ma barque comme je l’entends en travaillant avec des personnes – revendeurs et clients – qui partagent les mêmes valeurs que moi. Le but étant, in fine, de transmettre ces valeurs aux enfants, les représentants de la société de demain.»