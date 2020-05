Elle passe ses journées aux étages Covid-19

Maria Gerpe fait partie des héroïnes de l’ombre. Depuis deux mois, cette femme de 48 ans nettoie les chambres des étages du CHUV réservées aux patients atteints du Covid-19. Chaque matin, la boule au ventre, elle quitte son logement du centre-ville de Lausanne pour rejoindre l’unité logée dans les étages supérieurs du bâtiment principal, et fait le trajet inverse le soir, éreintée physiquement, fatiguée moralement. Mais cette travailleuse originaire de Galice, au nord de l'Espagne, est solide. Elle aime son boulot et tient bien le coup. «C’est dur, mais j’assume», déclare-t-elle avec un léger accent hispanique, et en toute modestie.

C’est une jeune mariée qui est arrivée à Lausanne à l’âge de 18 ans, avec son époux maçon. Maria Gerpe a tout de suite travaillé dans le secteur du nettoyage, d’abord chez des privés puis dans des EMS. Le couple est resté une dizaine d’années, puis est retourné au pays pendant la scolarité de leur fils, avant de revenir à Lausanne. À son retour en Suisse, en 2014, elle a été engagée comme employée du Service d’hygiène et propreté de l’hôpital universitaire, qui compte une centaine de collaborateurs. L'effort lié au travail, elle sait ce que c’est et ne s’en plaint pas. Mais elle reconnaît tout de même que cette période est particulièrement difficile à vivre.

«On a une certaine habitude de travailler dans ce milieu à risques, par exemple quand on va nettoyer les chambres des personnes à l’isolement, raconte l’employée du CHUV. Avant l’arrivée du coronavirus, j’étais déjà à l’étage des maladies infectieuses. Rien que le nom fait penser à des maladies sérieuses. Alors on prend des précautions. Et avec le temps on n’y pense plus.»

Des précautions très strictes

La journée de travail de Maria Gerpe n’a pas fondamentalement changé. «C’est juste que les précautions sont plus strictes.» Quand elle pénètre dans l’hôpital, avant 7 heures, elle doit porter un masque et se désinfecter les mains. Puis, avant de monter dans les étages Covid, elle se change et revêt son costume de nettoyeuse. En plus du masque, chaque fois qu’elle entre dans une chambre, elle enfile une surblouse, des gants et des lunettes de protection. Avant de ressortir, elle jette ces accessoires dans une poubelle qu’elle emporte avec elle pour la vider, puis elle se rend au local pour désinfecter tout le matériel.

«Au début, c’était vraiment compliqué, parce qu’on ne savait pas ce que c’était, ce nouveau virus. On se posait beaucoup de questions. Par exemple est-ce qu’on pouvait respirer l’air dans les chambres? Puis, petit à petit, on a appris à vivre avec. J’ai peur de l’attraper, pas parce que j’ai peur de la maladie ou peur de mourir, mais surtout parce que je ne veux pas le ramener à la maison. Ce n’est pas toujours facile.»

Maria Gerpe ne cache pas qu’elle passe parfois de mauvaises nuits. À cause du stress. Elle s’imagine se retrouver à la place des patients dans leur lit d’hôpital. Mais il y aussi de bons moments. Entre collègues, qui se montrent très solidaires, et dans les échanges avec les patients. «Il y a de la tristesse, bien sûr, mais aussi de la joie. On trouve toujours des gens qui veulent parler avec nous. On discute tout en nettoyant. Ils nous racontent ce qui leur est arrivé. C’est un côté que j’aime bien.»

Responsable directe de Maria Gerpe, Rosa Marçalo ne tarit pas d’éloges sur cette collaboratrice: «C’est quelqu’un de très consciencieux, serviable, disponible, qui a le contact facile et s’entend bien avec tout le monde. À cause du Covid, il y a un surplus de travail et on a dû annuler des vacances. Toute l’équipe est exemplaire. Je suis admirative devant leur engagement. Il y a du stress, mais ça ne se voit pas. Elles restent souriantes.»

Un avenir moins égoïste

Maria Gerpe exprime sa gratitude à tous ceux qui lui témoignent une certaine reconnaissance. Mais elle attend avec impatience de reprendre la vie normale. «Ce qui est très pénible, c’est de ne pas pouvoir sortir de ce train-train maison-hôpital-maison. J’espère surtout qu’après cette crise les gens verront la vie autrement, avec moins d’égoïsme. Peut-être qu’on va mieux valoriser ce qu’on a, les choses simples.» L’employée du CHUV n’ira pas revendiquer un meilleur salaire auprès de la direction, mais si on proposait une prime aux collaboratrices de son équipe, elle ne dirait pas non.