Jugement en demi-teinte des avocats envers le SPJ

En septembre, plusieurs associations lançaient une initiative populaire pour réformer le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Elles parlaient de «dysfonctionnement» et de «dérives». Les initiants, qui ne comptent pas d’avocats parmi eux, affirmaient que ces derniers font tout pour éviter d’avoir affaire au SPJ lors des divorces difficiles.

Alors que l’initiative se dirige vers un échec (lire encadré), l’avis des initiants est-il vraiment partagé par les avocats spécialisés dans les divorces et le droit de la famille? Le jugement est mitigé, surtout après le sévère rapport de l’ancien juge fédéral Claude Rouiller rendu en 2018, à la suite de l’affaire du père abuseur à Yverdon.

Tous les avocats que nous avons contactés soulignent la complexité du travail du SPJ et les difficultés rencontrées par son personnel. S’ils reconnaissent sa nécessité dans les dossiers compliqués, ils notent un manque de moyens et un turn-over important. Les conclusions divergent.

Délai et formation

«Il est notoire qu’un dossier devient souvent plus compliqué quand le SPJ intervient», estime Astyanax Peca, avocat à Montreux. «J’y vois deux raisons. D’une part, l’extrême lenteur du service, avec parfois plus d’une année entre le moment où le tribunal le mandate et la restitution d’un rapport. D’autre part, le nombre trop élevé d’intervenants au sein du SPJ, avec parfois jusqu’à quatre ou cinq personnes pour un dossier. Or, vous ne pouvez pas laisser traîner quand des familles ont besoin d’aide.»

Pour d’autres, comme l’avocat lausannois José Carlos Coret, c’est la formation de certains professionnels qui pèche: «Il faut des gens avec d’importantes connaissances en psychologie enfantine. C’est essentiel pour évaluer une situation familiale, comprendre si elle est nocive ou analyser les capacités des parents.»

Si ces affaires sont compliquées, c’est aussi parce qu’elles touchent à l’intimité d’une famille, selon l’avocat lausannois Laurent Schuler. Pour lui, beaucoup dépend de la personne qui prendra en charge un dossier. «Lorsqu’elle ne comprend pas la situation, les mesures préconisées peuvent ne pas être adéquates. Une mauvaise appréciation peut conduire à des placements d’enfants en foyer et à une rupture familiale potentiellement traumatisante. Dans d’autres cas, le SPJ peut apporter une aide aux familles et décanter une situation.»

Réformer le Code civil

Dès lors, que peut faire le SPJ? Pour Damien Hottelier, avocat à Vevey, les initiants font fausse route en s’attaquant au service. Même s’il rejoint certaines critiques de ses confrères, il estime que le problème global vient aussi du Code civil. «Les articles sur la protection de l’enfance datent de près de cinquante ans et c’est inacceptable, dénonce-t-il. Il faudrait sacraliser dans la loi que la protection de l’enfance doit intervenir rapidement et que l’enfant doit participer aux décisions.»

La surcharge de travail et le turn-over du SPJ reviennent même dans la bouche de ses défenseurs, dont l’avocate veveysane Irène Wettstein. Mais elle réfute l’image d’un service qui compliquerait les dossiers. «Le SPJ est très utile pour accompagner les familles en difficulté, ajoute-t-elle. Je crois à l’intervention de ce service, même s’il y a eu des couacs. Il faut mettre en place, dès les prémices d’un conflit lié à une séparation, un réseau large d’accompagnement de la famille. Le SPJ y a toute sa place.»

Relations constructives

Le SPJ ne se prononce pas directement sur les critiques mais le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) note que des réformes sont en cours depuis le rapport Rouiller. «Il y a de bonnes discussions avec le Tribunal cantonal et avec les avocats vaudois. Les relations sont constructives», indique Julien Schekter, porte-parole du DFJC.

Le communicant note que le nombre de placements est en baisse parmi les jeunes suivis par le SPJ et ajoute: «Lors de conflits conjugaux, les décisions de justice sanctionnent souvent l’incapacité d’un père et d’une mère à construire une coparentalité dans l’intérêt de l’enfant. Les avocats sont souvent pris dans un système qui les conduit à envenimer le conflit en défendant l’intérêt d’un parent contre l’autre, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant.»