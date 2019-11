Kevin Grangier sans adversaire redoutable

Qui succédera à Jacques Nicolet à la tête de l’UDC Vaud? Passé le délai fixé, hier à midi, seule les deux candidatures de Kevin Grangier et de Gabor Fonyodi. L’ancien secrétaire général affronte un simple militant. Jusqu’à l’ouverture du congrès, jeudi soir à Palézieux, d’autres candidats peuvent surgir. Pour l’heure Kevin Grangier n’a donc pas d’adversaire redoutable.

Du groupe des 25 députés au Grand Conseil, une candidature allait-elle émerger? La question s’est posée dès l’annonce du départ de Jacques Nicolet, le 21 octobre. Le nom de Philippe Jobin était articulé. Chef du groupe, premier des viennent-ensuite au Conseil national, il pourrait remplacer Jean-Pierre Grin durant la législature. Battu lors de l’investiture pour le Conseil d’Etat, Philippe Jobin a déjà prouvé son appétit. Seulement voilà: il ne vise pas la présidence de l’UDC, a-t-il fait savoir. Il était hier injoignable.

«Ça serait bien d’avoir un député comme président, assure l’un d’entre eux encore aujourd’hui. La tête du parti serait ainsi connectée à la politique cantonale vaudoise, plus qu’à l’UDC Suisse». Allusion à Kevin Grangier, qui fut porte-parole adjoint de l’UDC Suisse et chef de nombreuses campagnes fédérales. Autres députés en vue, Jean-François Thuillard et Yvan Pahud renoncent aussi. Le premier, ex-vice-président cantonal, s’est classé juste derrière Jobin aux fédérales: «Certains rouspètent contre Kevin Grangier, mais personne ne se propose», remarque Thuillard. Quant à Pahud -fait rare à l’UDC- il vient d’entrer à l’exécutif d’un bourg (Ste-Croix): «Je me concentre sur ma fonction de municipal, je ne peux pas courir deux lièvres à la fois», se justifie-t-il.

Vice-présidente de l’UDC Vaud, Jennifer Badoux, 32 ans, s’est aussi dite intéressée à se lancer, mais pas contre un député. Puis elle a renoncé: «Je dois faire encore mes armes dans le parti, d’autres échéances se présenteront et j’ai un travail prenant», explique cette consultante dans le numérique. Comme on le voit, les papables ont des excuses.

Gabor Fonyodi, lui se pose en challenger de Kevin Grangier. Ses chances sont jugées maigres. Il s’est présenté à la présidence contre Jacques Nicolet il y a deux ans. Il avait obtenu un quart des suffrages. Puis il avait brigué une place sur le ticket pour le Conseil des Etats, en mai. Seul 1 délégué sur 6 lui avait voté pour lui. Il fut aussi écarté de la liste au National, alors qu’ils étaient 20 à briguer l’une des 19 places. Mais Gabor Fonyodi, informaticien retraité de 66 ans sans mandat politique, persévère: «Je peux rendre service au parti, je ne suis pas du sérail, ni du monde agricole, souligne-t-il. Je suis contre le copinage avec le PLR et je ne pense pas qu’il y a une urgence climatique, c’est quelque chose qui a été imposé par les médias».

Kevin Grangier reste donc pour l’instant le favori. Il a mené une campagne méthodique: candidature lancée par une interview dans ces colonnes le 25 octobre, lettre à toutes les sections et visites d’une dizaine. Aujourd’hui, sans surprise, les Jeunes UDC communiquent leur soutien à leur membre fondateur et président d’honneur. «Quel que soit le président, il doit faire de l’UDC le parti de la préférence nationale», assène Grangier.