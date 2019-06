L’État se met à soutenir la création de jeux vidéo

Le jeu vidéo est-il un art comme les autres? Oui, a affirmé sans ambages le ministre français de la Culture, Franck Riester, en février, et oui, dit aujourd’hui l’État de Vaud. Il lance une bourse destinée aux concepteurs de jeux vidéo, comme il en existe pour les arts plastiques, le compagnonnage théâtral ou la musique.

«La création dans le jeu vidéo est un travail souvent collectif, compilation de plusieurs disciplines comme le dessin, la musique, l’écriture, la mise en scène et la programmation», rappelle le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Sa cheffe, Cesla Amarelle, rappelons-le, a fait du numérique un cheval de bataille.

Concrètement, il s’agit d’un «appel à projets» piloté par le Service des affaires culturelles. Doté de 50 000 francs, il récompensera ceux «qui se démarquent par leur originalité, leur innovation technique, leur créativité artistique, game design, conception graphique/sonore, narration, leur architecture» mais aussi par «leur stratégie de commercialisation et leur potentiel de développement». Car comme la musique, le jeu vidéo est aussi une industrie. Au niveau mondial, celle-ci pèse bien plus lourd que le cinéma.

Filière de formation à Zurich

L’appel est large et vise les projets à différentes étapes de maturité: «Qu’ils en soient au stade du story-board, en préproduction, en fin de développement, et même les jeux vidéo achevés qui ont besoin d’un coup de pouce pour leur diffusion», note le porte-parole du DFJC, Julien Schekter. Leur concepteur doit être établi dans le canton. Les projets seront évalués par un jury de spécialistes, au rang desquels figure le directeur de la Maison d’Ailleurs et des Numerik Games, Marc Atallah.

Cofondateur du Gamelab de l’UNIL et membre du jury, Yannick Rochat trouve la démarche «très encourageante», alors que plusieurs hautes écoles comme l’ECAL, l’UNIL ou la HEIG-VD s’intéressent de plus en plus à ce domaine. «Seul Zurich offre une filière de formation spécifique en game design , mais dans le canton de Vaud, le terreau est propice et plusieurs studios se sont d’ailleurs établis ici», note-t-il. «On voit que le Canton prend cela au sérieux et son initiative peut amener les étudiants, dès le gymnase, à considérer la création de jeux vidéo comme un vrai plan de carrière plutôt que youtubeur ou streamer.»

La Suisse, Mecque des jeux vidéo?

(24 heures)