Zurich l’urbaine cultive aussi son petit côté vert

Au cœur de Zurich, entre les villas du quartier Riesbach et la ligne de tram qui dessert le centre-ville, on ne s’attend pas à tomber sur pareil écrin de verdure. Il a d’ailleurs fallu s’y prendre à deux fois pour trouver le bon chemin tant il est étroit. On finit par dénicher la voie sans issue au bout de laquelle un panneau bariolé, orné d’un lapin et d’une poule, accueille les visiteurs: «Wil­kommen auf Quartierhof Wynegg». Vestige d’une époque qui n’a pas voulu rendre les armes face à l’urbanisation galopante de la plus grande ville du pays, il s’agit de la dernière ferme de l’arrondissement, le Kreis 8.

L’histoire de cette improbable exploitation agricole urbaine remonte à 1995, année qui marque le départ à la retraite du dernier fermier qui louait les lieux, un dénommé Ruf. Le Canton de Zurich, propriétaire du terrain, entend alors profiter de l’aubaine pour raser la ferme au profit d’un projet immobilier nettement plus rentable. Un quasi-euphémisme lorsque l’on sait que le mètre carré, dans une des villes les plus chères du monde, se négocie aujourd’hui à près de 13'000 francs.

En attendant l’arrivée des bulldozers, le voisinage, très attaché à «sa» ferme, propose d’en poursuivre l’exploitation. Trente ans plus tard, la bâtisse et ses animaux sont toujours là, l’État a abandonné son projet de table rase. Mieux: l’avenir de la ferme est officiellement assuré. «En 2017, le Canton et la Ville de Zurich ont passé un accord et ont échangé des terrains. La Ville est désormais propriétaire de la parcelle où se trouve la ferme. Le tout a été accepté sans opposition. C’est une belle victoire pour nous, qui prouve que notre initiative n’est pas qu’un délire d’écolos gauchistes», se réjouit Lena Hochuli (en photo ci-dessus). Cette jeune femme de 25 ans est membre de la direction de l’association qui gère la ferme et ses 5 hectares. Une entité au fonctionnement très horizontal forte de 1200 membres qui s’acquittent d’une cotisation de 30 francs par année. De quoi assurer l’essentiel des revenus de l’endroit, le solde étant couvert par des subventions publiques.

Fonctionnement par groupes

Début août, au beau milieu des vacances d’été, il n’y a pas grand monde devant l’imposant corps de ferme des années 30. Les deux jeunes qui s’amusent à grimper dans un cerisier n’en sont que plus visibles. «On est venu caresser les cochons», lance Elliott, 20 ans. Pensant à une boutade, on sourit. Mais son amie, Mika, 16 ans, confirme, très sérieuse. Alors on les suit.

Emboîter le pas au duo permet de découvrir le site en détail et de serpenter entre les nombreux enclos que compte la ferme du quartier Wynegg. Ici, une large surface dévolue à des fleurs et à des légumes en tout genre. À côté, un étang où des grenouilles prennent un bain de soleil. L’odeur qui vient chatouiller les narines au coin de l’enclos indique alors que les cochons – laineux en l’occurrence – ne sont plus très loin. Gagné, ils sont plus de 20 à se prélasser dans la boue à quelques pas de là. Derrière eux, des chevaux s’en donnent à cœur joie dans un pré. Plus loin, des moutons, des poules, des lapins, des mules… On se croirait en pleine campagne.

Le visiteur qui découvre l’endroit ne peut s’empêcher d’avoir du mal à y croire tant le panorama est différent de l’image que l’on se fait d’ordinaire de Zurich. «Beaucoup de gens sont en effet étonnés par l’existence de cette ferme», rigole Lena Hochuli, qui a de son côté l’air très à l’aise dans ce décor. Et pour cause, elle fréquente la ferme depuis une quinzaine d’années. «Petite, je faisais partie du groupe chevaux» (en photo ci-dessous), précise-t-elle.

Le groupe? Toute la ferme fonctionne au rythme des groupes. On en compte un par animal (moutons, lapins, chevaux…), mais aussi pour chacune des autres activités de la ferme: la récolte de fruits, la fabrication de vins (riesling, pinot noir), du jus de pomme, du schnaps ou encore ceux dévolus aux jardins communautaires ou à la protection de la nature. Celui des porcs laineux, par exemple, prévoit que ses membres s’occupent des animaux pendant une semaine chacun par équipe de deux. Le groupe «conservation» veille pour sa part sur plus de 150 arbres. Au programme: soin du verger, tonte de la pelouse et entretien du stock des arbres qu’il s’agit de «rajeunir» de temps en temps, idéalement avec des variétés rares. «Les groupes sont très autonomes, chacun s’organise selon les vœux et les agendas de ses membres, tous bénévoles», poursuit la jeune femme.

«D’autres fermes du genre sont en train de voir le jour. Nous travaillons en réseau. C’est bien que la région se verdifie un peu, car la Zurich des banques et des immeubles, ce n’est pas ma ville!»

Ces dernières années, la ferme a bien grandi, dopée par les envies et les projets des membres de l’association, qui ont fait essaimer les fameux groupes. «Chacun amène des choses et peut développer ses idées, mais nous ne voulons pas devenir une énorme machine qui grandirait trop d’un seul coup. Grandir, oui, mais pas trop vite», enchaîne Lena Hochuli, qui détaille le prochain chantier du site: rénover le corps de ferme. Un moment sur place suffit à s’en convaincre: cette ferme collective est une réussite. La Ville ne s’y est d’ailleurs pas trompée et rêve de voir l’endroit faire des émules. «D’autres fermes du genre sont en train de voir le jour. Nous travaillons en réseau. C’est bien que la région se verdifie un peu, car la Zurich des banques et des immeubles, ce n’est pas ma ville!»