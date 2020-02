150 personnes ont dû être évacuées d’urgence à Gland

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h10, un sinistre s’est déclaré dans le parking souterrain d’un groupement d’immeubles à Gland. «J’ai été avisé à 2h55 qu’il y avait un incendie à la rue de Malagny, explique Gérald Cretegny, syndic de Gland. À cause des fumées, nous avons évacué des dizaines de personnes vers la salle de gymnastique du Collège de Mauverney. À environ 5h30, tout le monde a pu rentrer chez soi.»

«De la fumée s’est propagée dans les halls d’entrée et les cages d’escalier, explique la police cantonale. Une ambulance s’est rendue sur place pour une personne qui a été incommodée par la fumée.» Cette dernière a été conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève pour des contrôles. Sa vie n’est pas en danger.

Les causes de l'incendie inconnues

Au total, près de 150 Glandois ont dû quitter leur lit au petit matin. «Nous avons fait appel à la protection civile pour qu’elle encadre les personnes concernées, reprend le syndic, qui a lui aussi passé une petite nuit. Il fallait notamment distribuer des bouteilles d’eau.»

Pour l’heure, les causes de l’incendie sont inconnues. Une enquête est en cours. «Le garage souterrain dans lequel le feu a pris est fortement endommagé, écrit dans un communiqué Florence Frei, porte-parole des forces de l’ordre. Les autres dégâts sont en cours d’évaluation.» Et d’ajouter: «L’incendie a été rapidement maîtrisé et, après quelques heures de ventilation, les habitants ont pu regagner leur logement.»

«Des voisins ont entendu des bruits d’explosion»

D’après une habitante qui a dû être évacuée, le sinistre se serait déclaré dans un local réservé aux deux-roues. «Des voisins ont entendu des bruits d’explosion, détaille-t-elle. Des scooters auraient complètement brûlé. Les pompiers sont arrivés en moins de dix minutes et ils ont fait du très bon travail. Ils ont vérifié tous les appartements, un à un, pour s’assurer que tout le monde soit en sécurité.»

Mercredi matin, les locataires des immeubles concernés ne pouvaient toujours pas accéder à leur sous-sol. Impossible donc de récupérer un véhicule ou de faire une lessive. «Le plus important, c’est que tout le monde aille bien», conclut une voisine.