23,4 millions pour les voitures d’Obiang

Tac. Le coup de marteau du commissaire-priseur, sec et précis, retentit dans l’abbaye du Golf & Country Club de Bonmont, à Chéserex, et l’onde longe ses voûtes moyenâgeuses éclairées pour l’occasion par des LED bleuâtres et métalliques. Il est exactement 15 h 21 ce dimanche 29 septembre, la supercar la plus prisée de la vente aux enchères, une Lamborghini Veneno Roadster 2014, vient de trouver preneur pour 7,2 millions de francs.

Quelques minutes plus tôt, l’annonce du lot n° 20, celui de la Veneno, a été accompagnée d’un frémissement dans le public. «Y aurait-il un fantôme dans l’abbaye?» a plaisanté depuis un podium James Knight, le commissaire-priseur de la maison Bonhams, leader mondial des ventes aux enchères automobiles.

À sa gauche, un autre homme cravaté aux cheveux gris-blanc coupés court. Lui parle en français. Mauro Contessotto est le commissaire-priseur de l’État de Genève. Il fait ce travail pour l’office des poursuites depuis une quinzaine d’années, mais jamais il n’a dirigé une vente aussi importante.

Abbaye du Moyen Âge

Sur les côtés du podium, des employés de Bonhams, vissés à leur téléphone ou sur la Toile, avec des enchérisseurs. Ces derniers font régulièrement monter les prix, mais la plupart des acheteurs sont sur place. Environ 250 sièges ont trouvé preneur, mais de nombreuses personnes ont choisi de rester debout.

Les commissaires-priseurs se relaient, ils trouvent les bons mots pour stimuler les achats depuis une bonne heure. Pour la Veneno, James Knight a choisi de lancer les enchères à partir de trois millions de francs. Dans la salle, les petits écriteaux – chacun le sien avec son numéro – se sont vite agités. 3,2 millions, 3,4, 3,6, 4, 4,2, 4,4… À 6,5, Mauro Contessotto a glissé qu’on était toujours en dessous de la valeur du chef-d’œuvre. À 6,9, il a relevé qu’on pourrait arrondir le chiffre. À 7,2, le coup de marteau s’est accompagné d’applaudissements nourris.

Quelques minutes plus tôt, le lot n° 19, une Bugatti bleue, partait pour 1,1 million de francs. Un enchérisseur s’est adjugé une Ferrari jaune pour 2,7 millions. Une Aston Martin, une Porsche, une autre Ferrari jaune et une McLaren ont trouvé preneur pour plus d’un million également, ainsi qu’une Koenigsegg, adjugée à quatre millions.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la maison Bonhams n’a pas envoyé de communiqué suite à la vente de Bonmont. Vendredi, ses porte-parole estimaient que les 25 voitures d’Obiang allaient être vendues pour une somme totale autour de 18,6 millions de francs. Or 23,4 millions de francs ont été mis sur la table, selon nos calculs.

De l’argent récolté pour une œuvre de charité, ont rappelé les commissaires-priseurs dans l’abbaye. La maison Bonhams, mandatée par le Canton, prend une commission de 15%.

Pour ces belles carrosseries, c’est la fin d’un long chapitre. Toutes ont appartenu à la Guinée équatoriale. Le fils du président de ce petit État d’Afrique centrale, Teodorin Obiang, adore les véhicules de luxe, des voitures aux bateaux, en passant par les motos et les avions, et en grand nombre.

Des frasques qui font grincer des dents en Europe et outre-Atlantique, alors que la majorité de la population équato-guinéenne vit sous le seuil de pauvreté. Des procédures à son encontre ont été ouvertes, aux États-Unis, en France. Et dans le canton durant l’automne 2016, pour blanchiment d’argent et gestion déloyale des intérêts publics. C’est dans ce cadre que le Ministère public séquestre les 25 voitures.

Charité à définir

Mais la justice genevoise peine à prouver ses soupçons, notamment parce que les voitures sont officiellement la propriété de la Guinée équatoriale, et non celle de Teodorin. En février dernier, les procureurs annoncent finalement qu’ils classent l’affaire. Un accord a été trouvé avec la famille Obiang, qui accepte néanmoins que les voitures soient confisquées. L’accord prévoit que les voitures soient vendues et que le produit de cette vente soit remis à un «programme à caractère social» sur son territoire.

Fin de l’histoire? Presque. Car la Guinée équatoriale s’est finalement opposée à la vente de dimanche, arguant que l’accord de février prévoyait qu’elles soient vendues en un seul lot, sous prétexte qu’elle rapporterait davantage ainsi (un argument contesté). Une requête a été déposée en juillet devant la justice genevoise pour empêcher la vente, mais elle a été rejetée la semaine dernière.

Quant au projet à caractère social qui doit bénéficier de la vente de Bonmont, personne ne sait pour l’instant à quoi il ressemble. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) doit négocier un accord avec la Guinée équatoriale pour le mettre en œuvre, conformément aux principes internationalement reconnus en matière de restitution d’avoirs et à la pratique de la Suisse en la matière, nous indiquait un porte-parole de DFAE vendredi.