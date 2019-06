367 signatures contre la nouvelle place du Château de Nyon

La place du Château reste un sujet brûlant à Nyon. Les opposants au projet de réaménagement de l’espace public du centre-ville ont déposé une pétition forte de 367 signatures récoltées en deux semaines. Le texte exige de la Municipalité qu’elle renonce à «ce chantier absurde» en cette «période de lourds déficits».

Les auteurs de la pétition sont une quarantaine de commerçants et quelques riverains qui refusent le réaménagement de la place du Château. Ils contestent la disparition des 14 places de parc courte durée, ainsi que celle des arbres et du podium central qui sert de terrasse à l’Auberge. Ils avaient fait opposition à la mise à l’enquête des plans au mois de février. «Ils ont reçu dernièrement une lettre leur demandant de lever leur opposition. Ils ne se sentent pas entendus, souligne Roland Georg, un riverain qui est l’un des moteurs du mouvement. Les commerçants sont en colère et les particuliers tout autant.» Ils craignent notamment que la réalisation des plans municipaux fragilise encore le commerce du centre-ville. Une vision qui n’est pas partagée par la Société commerciale et industrielle de Nyon (SIC), qui a apporté son soutien total au projet. La SIC estime que la convivialité supplémentaire qu’apportera la transformation de la place, avec son plan d’eau artificielle et l’extension des terrasses des bistrots, sera un atout pour dynamiser le cœur de la ville.

«Nous prenons acte de cette pétition, note Maurice Gay, municipal de l’Urbanisme. Le texte est toutefois assez étonnant. Il dit que nous allons saccager une place alors que nous allons enlever un parking pour y aménager un lieu de rencontre…» La Municipalité devrait bientôt lever les oppositions. Le chantier pourrait au mieux débuter au printemps 2020. (24 heures)