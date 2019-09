504 signataires ne veulent pas voir la galère à Rolle

«Pas de galère dans la baie de Rolle!» L’intitulé de la pétition est sans équivoque. Le comité qui l’a lancée fin juin estime que ce navire de guerre n’a aucune relation historique avec le lac, et encore moins avec la ville de Rolle. Il demande qu’elle quitte les eaux rolloises à la fin du 700e anniversaire de la cité, motif de sa présence. La pétition a récolté 504 signatures, dont 372 proviennent de Rollois et d’habitants des villages alentour.

À l’origine de cette opposition, Jean-Philippe Mayerat, dit «Mayu», constructeur naval, grand défenseur du patrimoine lémanique: «Dès le départ, il y a 25 ans, on a fait l’erreur de construire un bateau (ndlr: 55 mètres, 190 tonnes) qui n’a rien à voir avec le patrimoine du Léman. Ce bateau destiné aux batailles navales a une connotation morbide. On n’a pas envie d’avoir cet affreux décor sous notre nez.» D’autres opposants trouvent la galère tout simplement moche. D’autres encore se soucient du coût qu’elle aura pour les Rollois. Sans oublier les pêcheurs professionnels, mécontents que le Service cantonal des eaux ait autorisé son mouillage sur une zone de pêche.

Le syndic, Denys Jaquet, n’a effectivement pas exclu de conserver la galère La Liberté dans la baie de Rolle de façon pérenne. «Je ne suis pas un puriste, mais un pragmatique. Je pense que notre région doit trouver une solution pour ce produit touristique. L’association de la galère doit établir un business plan pour sa rénovation et son exploitation. Quand on l’aura, on pourra en rediscuter. Mais on ne fera rien contre la volonté populaire.»

Cette semaine, le navire part au chantier naval de la CGN, à Lausanne, pour y subir un nettoyage et une peinture antifouling. Selon Jean-Marc Lavanchy, président de l’Association La Galère, le bateau va monter au chantier naval de la CGN le week-end prochain, puis s’arrêtera à Morges pour des travaux de maintenance, puis il pourait retourner à Rolle.