99 francs: le prix pour s’assurer une place à Paléo

Festivals Une soirée sera 3 francs plus chère cet été sur l’Asse. D’autres open-airs sont impactés par les fluctuations de la devise. Plus...

Concerts En prenant possession de l’Openair Frauenfeld, le trust américain bouscule le marché suisse de la pop. Réactions. Plus...

Canton de Vaud Daniel Rossellat et la direction suspectent «une fraude dans la vente d'abonnements, en lien avec le marché noir». A priori, aucun employé du festival n'est en cause. Plus...