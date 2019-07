A Nyon, l’éclairage public a pété les plombs avant l’heure

Est-ce la chaleur ou une simple coïncidence? Toujours est-il que quelques jours après l’annonce que la Ville de Nyon participera à l’extinction de l’éclairage public des communes du Grand Genève, le 26 septembre, les lampadaires de la ville ne se sont pas allumés. C’était mercredi soir.

Normalement, l’éclairage public s’enclenche automatiquement au crépuscule, soit en cette fin juillet vers 21h15. Le ciel étant longtemps clair, peu de monde a remarqué la panne en début de soirée, d’autant plus que la moitié de la population était déjà au Paléo Festival. Là-haut, tout marchait normalement. Pas un spot ne manquait sur les scènes, la décoration et sur les stands. Ce n’est donc pas l’ambiance survoltée du festival, dont le réseau électrique est totalement indépendant de l’éclairage public, qui a provoqué ce black-out.

«On ne voyait pas les cyclistes qui arrivaient sans lumière, mais on a pu apprécier les étoiles!»

«Ce n’était pas non plus une répétition générale pour l’extinction de cet automne! plaisante Thierry Magnenat, chef des Services industriels (SI) de Nyon. C’est l’un des deux systèmes de télécommande de l’éclairage public, en l’occurrence celui de la route du Stand, qui était déficient et ne s’est pas enclenché.» C’est la police qui alerté les SI alors que la nuit tombait. Un technicien a dû intervenir pour faire une bascule sur l’autre point de commande, au transformateur de la Longeraie. La lumière était rétablie vers 22h45.

«On a quitté le festival pour se diriger vers les bus et on s’est peu à peu retrouvés sur la route de Saint-Cergue dans le noir total. On ne voyait pas les bordures du trottoir, ni les gens ni le cycliste qui arrivait sans lumière! Mais on a pu apprécier les étoiles», rigole un festivalier. «Il fallait faire gaffe en marchant. C’était assez déstabilisant», avoue Vincent Hacker, municipal des SI, qui a ainsi pu tester en vrai, sur cette même route, ce qui attend les habitants le 26 septembre!