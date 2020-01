A Nyon, l’îlot de la Muraz gardera son caractère

La plupart des Nyonnais ignorent que derrière les hauts bâtiments de la rue de la Gare, la plus commerçante de la ville, se cache un îlot de verdure et d’habitations resté hors du temps. La colline de la Muraz, masquée par une grosse couronne d’immeubles, abrite encore une douzaine de maisons ouvrières datant pour la plupart du début du XXe siècle, des jardins et des arbres que l’on ne peut guère apprécier que vus du ciel. Car ce quartier ne comprend qu’un seul accès, une ruelle étroite qui démarre à côté du Restaurant Les Brasseurs pour finir en impasse au sommet de la colline.

Dans les années 80, la Municipalité avait envisagé, avec un concours d’idées, de densifier cette colline. Mais les projets présentés avaient soulevé une levée de boucliers. Aujourd’hui, l’Exécutif entend préserver la structure et le caractère unique de ce hameau tout en offrant aux propriétaires des possibilités de construire ou de transformer leur maison. Un plan d’affectation a été élaboré, qui sera soumis à l’enquête publique dès le 18 janvier.

Les quelques maisons au cœur de la colline seront conservées, celles qui se trouvent en couronne pourront s’étendre sur un sixième de leur parcelle, mais à une hauteur limitée à deux niveaux sur le rez-de-chaussée. Deux parcelles seulement sont libres et pourront accueillir une nouvelle construction. «Mais toutes devront avoir une façade sur la voirie et se débrouiller pour créer leur propre accès.» Une condition, obligeant le propriétaire à réaliser un bout de chemin sur cette colline inaccessible aux camions des pompiers, ce qui découragera sûrement plus d’un promoteur.

Présidente du collectif d’habitants qui s’était opposé à la construction de villas jumelles en 2017, Marie-Hélène Giraud salue les intentions du plan. «Mais il faut voir le projet dans le détail, avant de se prononcer.»