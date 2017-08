A Nyon, la campagne sur le centre pour migrants sera courte

La rentrée sera agitée sur le plan politique à Nyon. Dès la semaine prochaine, la campagne pour le référendum contre le centre pour requérants d’asile débutera. Les partisans et les opposants n’auront qu’un petit mois pour convaincre la population. Ils promettent d’être inventifs d’ici au scrutin, fixé au 24 septembre.

Reste à savoir qui s'affrontera dans cette campagne qui touche un sujet vivement émotionnel. Les deux camps affûtent leurs stratégies, se dévoilant petit à petit. Leurs programmes d’actions seront dévoilés ces prochains jours, lors de conférences de presse forcément distinctes.

Celle des opposants n’est pas encore fixée. Sans surprise, Sacha Soldini porte la casquette du chef de file de ce camp. Candidat UDC malheureux à la Municipalité lors des dernières Communales, il est un adversaire de longue date à la construction d’un centre pour les requérants d’asile voulu par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Il a vainement tenté au Conseil communal d’inciter la Ville à proposer une solution dans des appartements.

«Un comité composé de citoyens a été créé», souligne Sacha Soldini. On y trouvera quelques politiques, «mais pas que des UDC», précise l’élu. Reste que son groupe occupera une place en vue. Les autres formations présentes au Conseil, dont une majorité a voté contre le projet de l’EVAM, n’entreront pas en campagne. Même les indépendants, qui avaient refusé le droit de superficie à une quasi-unanimité, resteront en retrait. «Le sujet est désormais devant la population et le débat n’est plus politique», explique Jacky Colomb, du Parti indépendant nyonnais.

«L’objet de la votation n’est pas politique. C’est un sujet de société.»

L’association citoyenne Nyon Responsable, qui avait lancé une pétition contre le projet de l’EVAM, grossira le rang des opposants sans faire partie du groupe emmené par Sacha Soldini.

Les forces en présence au sein des partisans du projet de l’EVAM sont beaucoup plus nettes. Elles sont emmenées par l’Association 24.9 Agir pour Accueillir. Dans son comité, deux socialistes et le PLR David Saugy, très investi dans la cause, ainsi que des personnalités de la société civile. Extrêmement active sur la Toile, l’association est prête à débuter sa campagne en installant un stamm mobile dans les quartiers de la ville. Mardi prochain, ses membres commenceront leur tournée de la commune à 18h30 aux Fontaines (arrêt de bus Les Jouvencelles). «Notre but est de faire voter les Nyonnais qui n’ont pas l’habitude de voter, les jeunes notamment, explique David Saugy. Mais aussi de faire changer d’avis les opposants. Pour cela, il faut du temps. C’est pourquoi nous nous rendrons dans différents lieux de la ville.» Un large comité de soutien, composé de personnalités nyonnaises, sera aussi présenté mercredi prochain.

Les Verts et le Parti socialiste, unanimes sur le projet de l’EVAM, s’investiront pleinement dans la campagne. «Nous soutiendrons les actions de l’Association 24.9 et en mènerons de notre initiative, annonce Dominique Karlen, responsable du PS nyonnais. Nous aimerions une campagne commune entre la gauche et la droite modérée pour éviter de cristalliser le débat sur la politique. Car l’objet de la votation n’est pas politique. C’est un sujet de société.» (24 heures)