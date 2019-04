A Nyon, les magasins fermeront à 19h le samedi

La bataille n'était pas gagnée d'avance. Car la demande de la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC) de prolonger l'ouverture des magasins le samedi de 18h à 19h ne reposait sur aucun accord avec le syndicat Unia, qui y avait mis son veto après deux ans de discussions. Vu l'échec des discussions, la Municipalité, considérant les difficultés du commerce local, miné par la concurrence des centres commerciaux de la périphérie et la vente en ligne, a défendu cette proposition. Lundi soir, le Conseil communal, emmené par le centre-droit, a approuvé cet élargissement d'une heure par 50 voix contre 29 et 8 abstentions.

A gauche, les socialistes ont rappelé sans succès que toute modification des horaires devrait faire l'objet d'un accord entre partenaires sociaux. D'autant plus que la SIC et Unia, à l'impulsion de l'Exécutif, avaient signé en 2010 une convention collective de travail. Plutôt que de repousser l'horaire du samedi à 19h, comme en semaine, ils estimaient qu'il faudrait en priorité harmoniser les ouvertures et fermetures des petits magasins et animer le centre-ville. (24 heures)